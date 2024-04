Skoda Scala Sport Montecarlo: prezzo, interni e scheda tecnica

Skoda ha lanciato nel 2020 un modello Scala Sport ispirato a Montecarlo. Si tratta indubbiamente di una berlina piena di carattere. Inoltre, oltre allo stile veramente curato in ogni dettaglio, anche il più piccolo, Skoda ha pensato di fare le cose in grande anche nella meccanica. Ci troviamo di fronte ad un’auto dalle piccole dimensioni ma dalle grandi aspettative. Scala Sport Montecarlo, infatti, è una berlina grintosa che sfreccia a velocità importanti in piena modalità sportiva, con un’attenzione extra alla sicurezza. Vedremo anche la sua tecnologia, davvero si tratta di un gioiellino della casa automobilistica ceca. I dettagli del suo look, d’altro canto, sia per quanto riguarda l’esterno che per gli interni sono, come dicevamo, davvero super lussuosi. Ci troviamo di fronte ad una piccola sportiva che non ha il minimo problema a lanciarsi in sfide con le “più grandi” in pista e fuori pista. Parliamoci chiaro: se siete alla ricerca di una berlina sportiva, tecnologica, elegantge e grintosa, Skoda Scala Sport Montecarlo è esattamente quello che fa per voi. Venite a fare un giro?

Skoda Scala Sport Montecarlo: interni e design

L’aspetto non è tutto, verissimo, ma anche l’occhio vuole la sua parte. Skoda questo lo sa e stupisce con una berlina davvero bellissima. Il look degli esterni è elegante ed attraente. Il musetto grintoso di Scala Sport Montecarlo, infatti, ha un bel carattere come si vede dalla griglia nera e lo sguardo è altrettanto ammiccante.

La firma luminosa dei suoi fari infatti è data da dei led di ultima generazione. I vari dettagli di colore nero, come la griglia del frontale, vanno a creare un contrasto vistoso con qualunque colore voi scegliate per la vostra carrozzeria. Gli interni poi, sono creati da un abitacolo che riserva delle sorprese. Infatti, stiamo parlando di una berlina ma Montecarlo è ben più di questo. Rispetto alle auto “normali”, la sua declinazione sportiva si denota dall’assetto, più abbassato e meglio bilanciato e inoltre dalle varie modalità di sicurezza che si trovano a livello di infotainment. Infatti, Skoda Scala Sport Montecarlo ha dotazioni tecnologiche voltate alla sicurezza in ogni parte.Assistenza alla guida, attenzione ai pedoni, rilevatore di stanchezza… c’è veramente tutto, anche quelli volti ad evitare gli slittamemti sulla strada. Ma della meccanica ci occuperemo in seguito.

Un’altra caratteristica che può sorprendere è che questa berlina ha spazio per tutti. All’interno del suo abitacolo, infatti, si apre una “casetta” davvero super accogliente che può ospitare chiunque e qualunque tipo di attrezzatura.

Scheda tecnica e velocità massima

A livello di motorizzazione, la Montecarlo vi offre due tipi di motorizzazioni diverse, a benzina e diesel. Per iniziare , a benzina c’è il 1.0 TSI che ha due varianti. Si può infatti scegliere che tipo duìi cambio si preferisce fra quello a sette marce automatiche o sei manuali da 116 cv di potenza. Sempre a benzina c’è il 1.5 TSI ACT da 150 cv sia con il cambio manuale a sei rapporti che a sette DSG.

Preferite il diesel? Venite a provare il 1.6 TDI SCR che offre la variante da 7 rapporti DSG oppure 6 manuali. La potenza è di 116 cv per una velocità massima di 201 km/h.

Prezzo della Skoda Scala Sport Montecarlo

Il prezzo della Skoda Scala Sport Montecarlo dovrebbe aggirarsi intorno ai 26600 euro.

