Conoscere i problemi che può avere la propria vettura consente di viaggiare in modo più tranquillo e sicuro. Inoltre, ci consente di accorgerci delle eventuali anomalie segnalate dal quadro strumenti. Infatti, come sempre accade, se un’icona sul cruscotto resta accesa indica un problema. Tra le varie anomalie che posso essere segnalate dal cruscotto c’è la spia freno a mano accesa. Vediamo cosa vuol dire e cosa fare.

Spia freno a mano accesa: cosa fare

Un avviso da prendere seriamente in considerazione è la presenza della spia freno a mano accesa all’interno del cruscotto. Infatti, se la spia freno a mano resta accesa, quando il freno di stazionamento è disinserito, significa che c’è un problema al sistema frenante. Di conseguenza, bisogna avere massima prudenza perché circolare con una vettura che ha un malfunzionamento al sistema frenante è molto pericoloso, sia per guida che per gli altri.

Innanzitutto, cercate una piazzola di sosta o uno slargo dove fermare la vettura in piena sicurezza. Successivamente, aprite il cofano e cercate la vaschetta dell’olio. A questo punto, controllate il livello del liquido frenante. Se il liquido non è presente provvedete a rabboccarlo e verificate che la spia non sia più presente nel quadro strumenti. Nel caso in cui questa spia sia ancora presente significa che è presente una perdita localizzata nell’impianto frenante. Di conseguenza, è necessario recarsi presso l’officina più vicina per provvedere alla riparazione.

Tuttavia, in alcune circostanze l’accensione della spia può essere causata da un falso contatto o dal galleggiante, contenuto nella vaschetta del liquido, che non funziona correttamente. Nel primo caso, si può provare a scollegare uno dei due fili che arrivano al tappo della vaschetta del liquido freni e verificare se la spia del freno a mano sia ancora presente sul cruscotto. Nel secondo caso, invece, sarà necessario procedere con la sostituzione del galleggiante.