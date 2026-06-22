Starmer pronto a lasciare Downing Street: chi prenderà il suo posto

Il premier britannico Keir Starmer è in procinto di annunciare le sue dimissioni. Scopriamo i dettagli e le implicazioni di questa decisione storica.

Il Regno Unito si trova di fronte a un momento di grande incertezza politica. Il primo ministro Keir Starmerleader del Partito Laburistasembra pronto a lasciare la guida del paese. Dopo mesi di pressioni interne ed esterne, Starmer avrebbe deciso di avviare un percorso di uscita ordinata da Downing Street.

La decisione arriva in un contesto di crescente impopolarità e critiche alla gestione del governo. Starmer, al potere da luglio 2026, ha affrontato sfide significative su temi come l’immigrazionel’energia e l’economia. La recente debacle alle amministrative del 7 maggio ha ulteriormente indebolito la sua posizione.

Le pressioni interne e il ruolo di Andy Burnham

Le pressioni per le dimissioni di Starmer sono arrivate da più fronti. Ministri di spicco, leader sindacali e finanziatori del partito avrebbero espresso preoccupazioni sulla sostenibilità della sua leadership. Tra i più critici ci sono la ministra degli Esteri Yvette Cooperla ministra dell’Interno Shabana Mahmood e il ministro dell’Energia Ed Miliband.

Un ruolo cruciale in questa crisi politica è stato giocato da Andy Burnhamex sindaco di Manchester e figura di spicco del Partito Laburista. Burnham, noto come ‘the king of the North’, ha recentemente vinto le elezioni suppletive di Makerfielddimostrando una forte capacità di attrazione elettorale. I suoi sostenitori affermano che Burnham ha già il sostegno di oltre 300 deputati laburisti, un numero sufficiente per sfidare Starmer alla leadership.

Le reazioni internazionali e il commento di Donald Trump

La notizia delle imminenti dimissioni di Starmer ha suscitato reazioni anche oltreoceano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la situazione con un post sul suo social network Truth. ‘Keir Starmer si dimetterà da primo ministro del Regno Unito. Ha fallito clamorosamente su due questioni fondamentali: immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene’, ha scritto Trump.

Il commento di Trump, noto per il suo stile diretto, riflette le critiche che Starmer ha ricevuto sulla gestione delle politiche migratorie e energetiche. Nonostante le smentite di Downing Street su eventuali colloqui con la Casa Bianca, il messaggio di Trump sembra confermare la percezione di un fallimento politico.

Il futuro del Partito Laburista e le prossime mosse

Con le dimissioni di Starmer, il Partito Laburista si trova di fronte a una sfida cruciale. La scelta del nuovo leader potrebbe determinare il futuro politico del paese. Burnham, con il suo profilo progressista e la sua popolarità, sembra il favorito per prendere il posto di Starmer. Tuttavia, altri candidati come Wes Streeting potrebbero entrare in lizza.

La base degli iscritti e i deputati laburisti avranno un ruolo decisivo nella scelta del nuovo leader. Burnham, che gode già dei favori della base, potrebbe puntare a un’incoronazione solitaria, bloccando l’entrata in lizza di altri pretendenti. La sua capacità di unificare il partito e di presentare un’alternativa credibile sarà fondamentale per il futuro del Labour.

In un momento di grande incertezza, il Regno Unito si prepara a un cambiamento politico significativo. Le dimissioni di Starmer aprono una nuova fase, con implicazioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini del paese.