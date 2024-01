Stefano De Martino è uno dei conduttori televisivi italiani di maggior rilievo e successo della tv odierna, il ballerino vincitore di Amici di Maria De Filippi ha mostrato delle ottime doti anche come intrattenitore, divenendo un volto ormai familiare a chi guarda la tv. In questo articolo vediamo qual è la sua auto d’epoca.

L’auto d’epoca di Stefano De Martino

Stefano De Martino è stato paparazzato al volante di una Fiat 600 Jolly, un modello nato per volontà di Gianni Agnelli all’epoca patron della casa automobilistica italiana, si tratta di una vettura realizzata sulla base della Fiat 600, auto molto in voga in quel periodo.

Si discosta molto dalla 600 classica a cui siamo abituati perché sono stati effettuati interventi di carrozzeria allo scopo di farla diventare una spiaggina, infatti viene soprannominata così.

L’esemplare di De Martino è molto simile a quello presente nella foto di questo articolo, ha una vernice azzurra ed una capote sfrangiata bianca. Si tratta quindi di un esemplare di alta classe, che non passa certo inosservato quando lo utilizza nelle località di villeggiatura.

Questa vettura infatti viene usata dai proprietari per muoversi nei paesi marini per arrivare in spiaggia con stile. Una 500 o 600 hanno sempre il loro fascino perché sono auto che ormai non si vedono più. La Jolly però è diversa, cattura subito l’attenzione perché è poco vista.

Le quotazioni del modello

Il modello di De Martino è stato personalizzato secondo i gusti del ballerino, tuttavia questo esemplare ha quotazioni davvero elevate che saranno destinate a crescere con il passare del tempo.

I pochi esemplari in vendita hanno cifre d’acquisto superiori ai 100 mila euro, si tratta quindi di un investimento a tutti gli effetti, il cui ritorno economico in caso di vendita è garantito.

In fin dei conti ci si sta portando a casa un pezzo di storia italiana, in termini di stile e status symbol e questo esborso è secondo noi più che giustificato.