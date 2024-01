Le auto emettono fumo, solitamente se l’auto non ha problemi queste fuoriuscite non destano preoccupazione, naturalmente ad ogni colore di fumo che esce dal tubo di scarico corrispondono differenti problematiche. In questo articolo ci occupiamo di comprendere cosa significa la fuoriuscita di fumo bianco e le cause che lo permettono.

Cosa significa il fumo bianco che esce dalla marmitta? Le cause

Il fumo bianco che esce dalla marmitta solitamente è innocuo in quanto questa è semplicemente condensa che si verifica a causa del contrasto tra le temperature fredde e rigide dell’inverno e il calore che emette il motore.

Una volta che si prosegue la marcia questo va a scemare in quanto il motore raggiunge le temperature d’esercizio e la centralina si adatta all’ambiente esterno.

Se invece la fuoriuscita di fumo bianco persiste allora si è di fronte ad un problema più serio. Questo riguarda di norma un problema di fasce elastiche difettose, le fasce elastiche si occupano di sigillare lo spazio tra pistone e cilindro ed anche di attenuare il calore dei pistoni stessi, nonché di regolare l’olio necessario alla loro lubrificazione.

Infatti quando questo accade anche a temperature miti e se l’auto si sta muovendo si è di fronte ad un problema serio che potrebbe portare nel caso più estremo a rompere il motore visto che il fumo bianco è prodotto dal liquido di raffreddamento che entra in camera di scoppio.

Come prevenire la problematica?

Per prevenire questo problema non resta che effettuare una regolare manutenzione e appena si scorgono problemi mai presentati prima recarsi immediatamente in un officina che farà un controllo all’auto.

Si spendono soldi ma se si argina sul nascere il problema i costi di gestione saranno bassi e l’auto potrà continuare a percorrere la strada ancora per diverso tempo.