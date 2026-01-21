Stefano Nepa si prepara per la Moto2 con Forward Racing: obiettivi e aspettative

Il panorama motociclistico italiano ha un nuovo protagonista: Stefano Nepa, originario dell’Abruzzo, pronto a lanciarsi in un’avventura entusiasmante nella Moto2 europea. Con l’inizio della stagione alle porte, Nepa ha ufficialmente firmato un contratto con il team Forward Racing, un passo importante dopo le sue esperienze in Moto3.

Un nuovo inizio con Forward Racing

Il team svizzero Forward Racing ha recentemente annunciato l’arrivo di Nepa nella categoria Moto2 del Campionato FIM JuniorGP™, un’opportunità che rappresenta un fondamentale trampolino di lancio per il giovane pilota. La squadra non solo punta a sviluppare la propria moto, ma anche a sfruttare le competenze di Nepa per migliorare le proprie prestazioni tecniche.

Un ruolo chiave nel progetto

Nel comunicato ufficiale, il team ha sottolineato l’importanza del contributo di Nepa, evidenziando come la sua esperienza in motomondiale e nelle competizioni giovanili italiane possa rivelarsi decisiva. Il pilota classe 2001 non solo parteciperà all’intero campionato della JuniorGP, ma avrà anche la possibilità di affiancare i titolari della Moto2, Navarro ed Escrig, come sostituto e durante alcune gare come wild card.

Le aspettative di Stefano Nepa

In seguito all’annuncio, Nepa ha espresso la sua felicità per questa nuova opportunità. «Entrare a far parte della famiglia Forward è un sogno che si avvera. Non vedo l’ora di salire in sella e di iniziare a lavorare con il team», ha dichiarato. Il giovane pilota è motivato e pronto a dare il massimo nella sua nuova avventura, ringraziando anche la sua famiglia e i suoi sponsor per il sostegno.

L’importanza del feedback tecnico

Martina Cuzari, CEO del team, ha aggiunto che il contributo di Nepa sarà essenziale non solo per la crescita del progetto, ma anche per garantire un flusso di informazioni tra il campionato di formazione e quello mondiale. La presenza di un pilota esperto come Nepa permetterà di raccogliere dati e feedback preziosi, accelerando così i processi di sviluppo della moto e migliorando la competitività del team.

Volti nuovi nella categoria

Oltre a Nepa, il campionato Moto2 vedrà l’arrivo di nuovi talenti come Lunetta e Ferrandez, oltre al campione in carica di Moto3, Josè Antonio Rueda. Questi giovani piloti sono pronti a mettersi alla prova in una categoria che richiede non solo abilità, ma anche una notevole preparazione tecnica e strategica.

La stagione che sta per iniziare si preannuncia ricca di emozioni e sfide. Con Stefano Nepa al timone della Forward Racing, c’è grande attesa per vedere come si evolverà il suo percorso e quali risultati riuscirà a ottenere.