L’Alfa Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2023 indossano dei vestiti speciali. Tra i 14 marchi della galassia Stellantis nata due anni fa, alcuni hanno visto più opportunità di altri. È il caso dell’Alfa Romeo, che sta approfittando di questa fusione per riprendere un po’ di aria dopo anni di disinvestimenti all’interno dell’ex gruppo FCA. Ma poiché i tempi dell’industria sono lunghi, ci vorrà del tempo prima di vedere auto Alfa di nuova generazione.

Nonostante il recente Tonale, costruito su una vecchia piattaforma Jeep Renegade e più volte rimandato. Nel frattempo, la Giulia e lo Stelvio si giocano il tempo. Presentate al grande pubblico rispettivamente nel 2015 e nel 2016, da allora hanno subito solo lievissimi restyling, il primo alla fine del 2019 e il secondo pochi mesi fa.

Alfa Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2023: la nuova edizione limitata

Ecco il motivo della nuova serie limitata “Quadrifoglio 100 Anniversario”, presentata pochi giorni dopo la fine della nuova Estrema… Come suggerisce il nome, la Giulia e lo Stelvio “centenari” commemorano il 100° anniversario del Quadrifoglio, che fu visto per la prima volta su un’auto da corsa Alfa il 15 aprile 1923 alla Targa Florio.

Nel 2023 non ci sarà un’auto da corsa, ma un vestito molto specifico per la Giulia e lo Stelvio Quadrifoglio e il loro 2.9 biturbo V6. Per l’occasione, la potenza del motore viene aumentata a 520 CV – da 510 – mentre sul telaio viene introdotto un differenziale autobloccante meccanico.

Il look è tutto da scoprire, con loghi celebrativi a 100 candeline qua e là, un po’ di carbonio, pinze dei freni dorate e, nell’abitacolo, un mix esclusivo di pelle e Alcantara e cuciture speciali. Dietro il volante c’è un display da 12,3 pollici e al centro della plancia il tradizionale sistema multimediale. Non è ancora stato annunciato il prezzo.

LEGGI ANCHE: