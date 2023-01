Si è accesa una spia del motore lampeggiante e non sapete cosa significhi? Le cause possono essere diverse, ma sono tutte accomunate da un unico fattore: la necessità di recarsi quanto prima da un meccanico o da una persona competente.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Spia motore lampeggiante: cosa significa e cosa fare

Se la spia non è fissa ma inizia a lampeggiare, significa che il problema è più grave di quanto si pensi. Continuare a guidare l’auto in queste condizioni non è assolutamente consigliato, anzi, dovreste dirigervi immediatamente dal meccanico per scongiurare eventuali danni importanti.

Motore malfunzionante

Purtroppo, se la spia è lampeggiante si sospetta immediatamente un malfunzionamento del motore. Ciò potrebbe dipendere da diversi problemi, come candele usurate o sensori difettosi.

In ogni caso, non continuate assolutamente a guidare.

Se la spia è lampeggiante significa che c’è un danno di grave portata.

Cercate anche di prestare attenzione ad alcuni segnali strani, come un’accensione strana del motore o una perdita di potenza in determinati momenti.

Bassa pressione del carburante

L’accensione della spia lampeggiante potrebbe dipendere da una pressione bassa del carburante. Di conseguenza, il motore potrebbe accendersi male. Assicuratevi di prestare attenzione a rumori simili a un fischio.

Sensore difettoso

Se il sensore è difettoso, il computer manda informazioni errate, con conseguenti danni a livello di prestazioni. Il sensore del flusso d’aria di massa è tra i principali sospettati.

Anche una bassa compressione può causare l’accensione della spia. In questo caso, l’auto potrebbe andare a scatti, perdere potenza e avere serie difficoltà ad accelerare.

Ad ogni modo, lo ripetiamo, se la spia è lampeggiante dovete recarvi quanto prima da un meccanico.

In questo modo potrete trovare una soluzione in modo repentino senza ulteriori danni.

