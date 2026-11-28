Una Corvette C5 costruita per vincere al Pikes Peak, con un'ala anteriore enorme che non funzionò come previsto.

Nel 1998 Speedway Motors preparò per la corsa in salita del Pikes Peak International Hill Climb una vettura che, a prima vista, sembrava una chevrolet corvette C5. In realtà si trattava di un prototipo da corsa costruito da zero, pensato per lottare per la vittoria assoluta.

Un motore centrale nella carrozzeria di una Corvette

La carrozzeria richiamava la C5, ma sotto c’era una architettura a motore centrale. Speedway Motors montò un V8 small-block Chevy con iniezione meccanica di benzina, un cambio Hewland e una sospensione costruita su misura. Secondo le informazioni disponibili, il cambio proveniva da una Lola IndyCar. La potenza dichiarata era di circa 800 cavalli, con un peso di 1.543 libbre, cioè circa 700 chilogrammi, un rapporto potenza-peso molto alto.

La classe Unlimited del Pikes Peak lascia ai costruttori ampia libertà su vettura e tecnica. Negli anni successivi alcune vetture hanno completato la salita in meno di dieci minuti. Il record attuale, stabilito dalla VW ID R su asfalto, scende sotto gli otto minuti. Nel 1998 tempi del genere erano impossibili.

L’ala anteriore che non curò il sottosterzo

Nel 1998 il percorso era ancora in gran parte sterrato e ghiaioso, e l’aderenza era scarsa. Nei test il team notò che la vettura sottosterzava nella maggior parte delle curve: il problema non era la potenza, ma la poca trazione delle gomme anteriori. Per questo fu montata una grande ala anteriore, pensata per spingere l’avantreno sul fondo e far entrare la macchina in curva più rapidamente.

La soluzione non funzionò. Bobby Regester dovette derapare in molte curve durante la salita, e secondo i commentatori ogni derapata gli fece perdere tempo, allontanandolo dal ritmo necessario per vincere. Alla fine la vettura chiuse terza nella classe Unlimited, con un ritardo di circa 52 secondi da Rod Millen, vincitore su Toyota Tacoma in 10:07,70. Secondo fu Nobuhiro “Monster” Tajima, su Suzuki Sidekick, in 10:32,57.