Antonelli domina la seconda sessione di libere a Lusail, mentre la Ferrari chiude il venerdì con Leclerc settimo e Hamilton ottavo.

Il venerdì del Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1 porta la firma di Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha replicato nella seconda sessione di prove libere il miglior tempo già ottenuto nel pomeriggio, con pneumatici a mescola Medium, e vuole interrompere un digiuno dal podio che dura da tre gare, nonostante il titolo iridato già in bacheca.

Mercedes in doppietta, McLaren e Red Bull alle spalle

George Russell ha chiuso secondo, a 127 millesimi dal compagno di squadra. Le due W17 hanno staccato il resto dello schieramento.

Dal terzo al sesto posto le distanze sono minime, racchiuse in poco più di mezzo decimo di secondo. Lando Norris ha guidato gli inseguitori con la McLaren, staccato di 445 millesimi, seguito da Oscar Piastri, Max Verstappen e Isack Hadjar, con le due Red Bull.

Due bandiere rosse e la Ferrari in difficoltà a Lusail

Nella fase centrale la sessione è stata interrotta due volte dalla bandiera rossa. La Direzione Gara ha allungato il turno di tredici minuti. Prima era stata una sbavatura di Charles Leclerc a portare ghiaia e detriti in pista, poi Pierre Gasly è finito con la monoposto nella ghiaia di curva 9.

Leclerc è finito in testacoda nella ghiaia, ha danneggiato il fondo della SF-26 e ha perso circa venti minuti ai box. La Ferrari ha chiuso settima e ottava, con distacchi superiori al secondo.

Negli ultimi minuti Lewis Hamilton ha spento il motore e ha dovuto parcheggiare nelle vie di fuga. Secondo le ricostruzioni, il problema riguarderebbe presumibilmente un’unità più datata inserita nel pacchetto di rotazione per le libere. La top ten si è chiusa con le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Le parole di Antonelli, Leclerc e Hamilton

Antonelli ha definito positiva la giornata, ma ha avvertito che il weekend è ancora da scrivere: “La vettura sembra competitiva, ma c’è ancora molto lavoro da fare”. Ha indicato il consumo dello pneumatico anteriore sinistro come aspetto da monitorare e ha notato il buon passo gara di McLaren e Red Bull.

Leclerc ha ammesso: “È stato un inizio di weekend un po’ complicato, specie nella seconda sessione”. Ha aggiunto: “I nostri avversari sembrano molto forti e i distacchi che vediamo al momento sono piuttosto insoliti. Dobbiamo capire da dove derivano queste differenze e cosa possiamo fare per migliorare. Di certo in qualifica daremo tutto”.

Hamilton ha spiegato che la prima sessione era andata bene, mentre le modifiche introdotte per le FP2 non hanno dato i risultati sperati: “Abbiamo apportato qualche modifica per le FP2 che, però, non ha prodotto i risultati sperati”. Ha poi aggiunto che il problema verso la fine del long run ha chiuso anzitempo la giornata.

Prove libere 3 e qualifiche

Le prove libere 3 sono in programma sabato 28 novembre alle 15.30 ora italiana, con un’altra ora di test. Le qualifiche sono previste alle 19.00. La Ferrari dovrà capire le ragioni dei distacchi già nella terza sessione, per arrivare alle qualifiche con un passo migliore.