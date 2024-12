Scopriamo le caratteristiche e le aspettative per la nuova Subaru Forester full hybrid, in arrivo nel 2025.

Un atteso debutto nel mercato ibrido

La Subaru Forester, uno dei modelli più apprezzati del marchio giapponese, si prepara a fare il suo ingresso nel mondo delle motorizzazioni ibride con una versione full hybrid attesa per la metà del 2025. Questa notizia è stata confermata dal presidente di Subaru of America, Jeff Walters, durante il Salone di Los Angeles 2023, dove ha anticipato l’arrivo imminente di questa nuova motorizzazione. La Forester Hybrid rappresenta un passo significativo per Subaru, che mira a soddisfare la crescente domanda di veicoli ecologici, specialmente nel mercato europeo, dove le auto ibride stanno guadagnando sempre più popolarità.

Collaborazione con Toyota per la tecnologia ibrida

Un aspetto interessante di questa nuova versione è la collaborazione con Toyota, che fornirà la tecnologia del motore elettrico e della batteria. Questa partnership non è una novità, poiché già in passato ha portato a risultati positivi, come nel caso della Subaru Solterra, che condivide molte caratteristiche con la Toyota bZ4X EV. La Forester Hybrid potrebbe quindi beneficiare di una tecnologia collaudata, garantendo prestazioni elevate e una maggiore efficienza nei consumi. Si prevede che il gruppo propulsore riprenda quanto già visto sulla Crosstrek Hybrid, attualmente in vendita in Giappone, con un motore quattro cilindri boxer da 2,5 litri abbinato a un singolo motore elettrico.

Prestazioni e consumi della nuova Forester

La nuova Subaru Forester full hybrid promette di offrire prestazioni superiori rispetto alla versione attuale, con una potenza che potrebbe avvicinarsi ai 160 CV della Crosstrek Hybrid. Questo modello sarà in grado di funzionare in modalità elettrica per brevi periodi e a basse velocità, contribuendo a ridurre i consumi e le emissioni. Attualmente, la Forester è disponibile in Europa con un motore 2.0 quattro cilindri boxer da 150 CV in configurazione mild hybrid, ma la nuova versione ibrida dovrebbe garantire un miglioramento significativo in termini di efficienza. Inoltre, ci si aspetta che il cambio automatico rimanga a variazione continua (CVT) e che la trazione integrale sia confermata, mantenendo così la tradizione del SUV nipponico.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Per quanto riguarda il prezzo, si prevede che la nuova Forester full hybrid possa superare i 41.000 euro richiesti per la versione mild hybrid attualmente in commercio. Tuttavia, il costo finale dipenderà dalle specifiche e dagli allestimenti scelti. Con l’arrivo di questa nuova motorizzazione, Subaru punta a rafforzare la propria presenza nel segmento delle auto ibride, rispondendo così alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente e ai consumi. La Forester Hybrid non solo rappresenta un’evoluzione del modello, ma anche un passo importante verso un futuro più sostenibile per il marchio giapponese.