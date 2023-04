La Subaru Legacy 2023 riceve una linea di prodotti semplificata e perde l’allestimento base più conveniente. I cinque livelli di allestimento dello scorso anno si riducono a tre per la berlina modificata: gli acquirenti potranno scegliere tra le versioni Touring, Limited e GT.

Ciò significa che nel 2023 non ci sarà più il modello base Convenience.

Subaru Legacy 2023: caratteristiche, design, motori, allestimenti

Il motore di base della Legacy 2023 è un Subaru Boxer da 2,5 litri normalmente aspirato che produce 182 cavalli e 176 lb-ft di coppia. La versione GT monta un motore boxer turbo da 2,4 litri con 260 cavalli e 277 lb-ft di coppia. Entrambe le versioni sono dotate di un cambio CVT (Continuously Variable Transmission) con modalità manuale a otto marce tramite palette al volante.

Il consumo di carburante è stimato in 8,7 L/100 km (in città) e 6,7 L/100 km (in autostrada) per il motore da 2,5 litri, e in 10,1 L/100 km (in autostrada) e 7,5 L/100 km per il motore turbo da 2,4 litri.

Design

Dal punto di vista estetico, la Legacy 2023 è stata parzialmente ridisegnata, compreso il frontale. Le modifiche includono una nuova modanatura decorativa sulla griglia. La griglia corre per quasi tutta la larghezza del veicolo e collega i fari a LED, che sono stati ridisegnati in modo più complesso. La griglia è anche più grande e, alle estremità anteriori, gli spazi che ospitano i fendinebbia sono nuovi e più evidenti.

All’interno, le funzioni del sistema di sicurezza EyeSight sono state aggiornate. Su alcune versioni, il sistema sarà dotato anche di sterzo automatico di emergenza, progettato per aiutare a prevenire le collisioni con oggetti a velocità inferiori a 80 km/h.

Le versioni Limited e GT sono dotate di DriverFocus, che monitora il livello di attenzione del conducente grazie a una telecamera a infrarossi e alla tecnologia di riconoscimento facciale.

Tecnologia

La GT è dotata di un Front View Monitor che visualizza le immagini dell’angolo morto a 180 gradi sullo schermo dell’infotainment da 11,6 pollici.

Questo schermo integra Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless e, secondo Subaru, è dotato di comandi touch migliorati per l’audio, le impostazioni del clima e alcune altre funzioni. Sui modelli Limited e GT, il sistema di infotainment include l’attivazione vocale per la navigazione con l’ultimo sistema TomTom e SiriusXM Traffic Link.

