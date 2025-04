La nuova Subaru Solterra debutta al Salone di New York 2025 con importanti aggiornamenti e prestazioni superiori.

Un debutto atteso al Salone di New York

La Subaru Solterra, primo SUV elettrico della casa giapponese, si presenta al pubblico con un restyling significativo al Salone di New York 2025. Questo modello, atteso negli Stati Uniti entro la fine dell’anno e in Europa nel 2026, promette di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche grazie a un design rinnovato e a prestazioni superiori.

Design e prestazioni migliorate

La nuova Solterra si distingue per un design moderno e accattivante, con un paraurti anteriore ridisegnato e gruppi ottici innovativi. La rimozione degli elementi in plastica nera conferisce un aspetto più elegante e raffinato. La potenza del SUV è aumentata a 233 CV, con un incremento di 18 CV rispetto alla generazione precedente. Inoltre, il nuovo allestimento XT offre prestazioni ancora più elevate, con due motori che raggiungono i 338 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la Subaru Solterra si aggiorna con un monitor touch da 14 pollici che gestisce un sistema di infotainment all’avanguardia, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. La sicurezza è una priorità, con il sistema Subaru EyeSight di serie, che include assistenti alla guida come la frenata d’emergenza e il monitoraggio dell’angolo cieco. Queste caratteristiche rendono la guida non solo più sicura, ma anche più confortevole.

Autonomia e ricarica rapida

La nuova Solterra è equipaggiata con una batteria da 74,7 kWh, che offre un’autonomia di 458 km secondo lo standard EPA americano. Negli Stati Uniti, il SUV elettrico è dotato di una presa che consente l’accesso ai Supercharger Tesla, permettendo di passare dal 10 all’80% della capacità in meno di 35 minuti, grazie a una potenza massima di 150 kW. Inoltre, è stato introdotto un nuovo sistema di precondizionamento della batteria, che migliora ulteriormente l’efficienza durante la ricarica.

Nonostante le numerose novità, Subaru non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali della nuova Solterra, ma ha confermato che sarà disponibile sul mercato statunitense entro la fine del 2025. Con queste innovazioni, la Subaru Solterra si prepara a diventare un punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici, combinando prestazioni elevate, tecnologia avanzata e un design accattivante.