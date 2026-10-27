NASCAR Mobile porta il brivido delle gare direttamente sullo schermo, con dati live, audio dei team, modalità fantasy e contenuti AR.

Il NASCAR Mobile è l’applicazione ufficiale progettata per offrire ai tifosi un’esperienza di gara immersiva, dalla qualifica fino al traguardo. Disponibile per iOS, iPadOS, macOS, visionOS e watchOS, l’app combina monitoraggio in tempo reale, contenuti multimediali esclusivi e funzionalità di gioco, il tutto senza richiedere la presenza fisica in pista.

Grazie a una visualizzazione personalizzabile e a un’interfaccia pensata per le diverse piattaforme Apple, gli utenti possono seguirne le prestazioni dei piloti della Nascar Cup Series, della O’Reilly Auto Parts Series e della Craftsman Truck Series. Il pacchetto gratuito è già ricco di strumenti, mentre l’abbonamento Premium sblocca statistiche avanzate e contenuti esclusivi.

Monitoraggio in tempo reale e classifica avanzata

Il cuore dell’app è il Race Tracker, che mostra la posizione di ogni concorrente con grafica dinamica. Gli utenti possono filtrare la visuale per i primi 10, per i propri preferiti o per l’intero campo, passando facilmente alla modalità landscape per una panoramica più ampia. Accanto al tracker è presente la Enhanced Leaderboard, che fornisce dati gratuiti come punti per le fasi, leader di giro e giri più veloci, oltre a statistiche premium quali probabilità di vittoria, variazioni di posizione e medie su 10-20 giri.

Roster del pit crew per la Cup Series

Una sezione dedicata elenca i membri del pit crew, dal capo squadra allo spotter, passando per changers e jackman. Questa visualizzazione permette di apprezzare il lavoro di squadra dietro ogni pit stop, evidenziando l’importanza di ogni ruolo nel risultato finale.

Esperienze immersive: audio live, AR e video classici

L’app integra il Live Scanner Audio, che permette di ascoltare le comunicazioni in diretta tra pilota, capo squadra e spotter durante prove e qualifiche. Le Driver Cards consentono di accedere immediatamente all’audio di un singolo pilota, accompagnato da statistiche dettagliate e cruscotti di performance.

Per chi desidera approfondire le tattiche di gara, la sezione AR Masterclass offre esperienze di realtà aumentata gratuite, con animazioni 3-D ad alta fedeltà che spiegano strategie come il drafting, le regole di pit stop e le dinamiche dei sorpassi. Inoltre, il NASCAR Channel trasmette contenuti 24/7, mentre la libreria NASCAR Classics consente di rivedere replay di gare storiche e momenti iconici.

Fantasia, premi e opzioni Premium

Gli amanti del gioco possono partecipare a NASCAR Fantasy Live, scegliendo piloti e garage da gestire per l’intera stagione e confrontando i risultati con amici su una classifica dedicata. È possibile cambiare selezioni prima della terza fase della gara e monitorare i punteggi in tempo reale.

Il programma NASCAR Fan Rewards assegna punti per l’interazione con i contenuti dell’app, che possono essere scambiati con premi esclusivi. Gli utenti Premium, con abbonamento mensile o annuale, godono di un’esperienza senza pubblicità, statistiche potenziate, Live Telemetry (dati telemetrici in tempo reale), accesso illimitato allo Scanner Premium e al NASCAR Officials Radio per gli aggiornamenti del controllo gara.

Le specifiche tecniche indicano una dimensione di 466,4 MB e la compatibilità con iOS 17.0 o versioni successive, iPadOS 17.0, macOS 14.0 su dispositivi con chip M1 o più recenti, visionOS 1.0 e watchOS 10.0. L’app è disponibile in lingua inglese e consigliata per utenti a partire dai 9 anni. Gli acquisti in-app variano da €2,99 a €5,99 al mese, a seconda del piano scelto.

Per chi volesse approfondire le condizioni d’uso, è possibile consultare i termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy. L’ultima versione, la 16.8.1, rilasciata il 10 settembre, introduce piccoli aggiornamenti alla classifica The Chase.