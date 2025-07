Porsche Cayenne, nel 2026 arriverà il modello elettrico. Il prototipo intanto ha fatto il record in una gara di Hillclimb in Inghilterra.

Porsche Cayenne è uno dei suv più iconici della casa tedesca la cui storia ha tagliato il traguardo dei 20 anni ma la strada verso l’innovazione non ammette pause e quindi le case sono sempre alla ricerca di miglioramenti di modelli già ampiamente validi. Innovazione nel 2025 fa rima con elettrico, questa è la strada scelta per la prossima generazione del suv.

Porsche Cayenne elettrico, arriverà nel 2026

Porsche non ha lasciato trapelare alcun dettaglio sulla nuova generazione del modello Cayenne che arriverà anche in trazione totalmente elettrica e sarà in grado di sbaragliare la concorrenza per prestazioni.

Le auto elettriche sono rinomate per la loro accelerazione e velocità massima pari se non migliore delle auto con motori endotermici e proprio su questi aspetti stanno lavorando i tecnici.

Non si può lavorare solo in fabbrica, le automobili vanno testate e per questo motivo l’auto sta svolgendo i test su strada ed anche in condizioni inusuali come ad esempio una gara in salita in Inghilterra.

Tempo record alla cronoscalata Shelsley Walsh

Porsche ha quindi pensato che fosse buona cosa iscrivere un prototipo alla famosa cronoscalata Shelsley Walsh così da verificarne le prestazioni.

Il risultato è stato un tempo da record di 31″28′ che le ha permesso di star davanti ad auto modificate come Subaru Impreza e Mitsubishi Lancer Evolution da oltre 600 cavalli di potenza.

In particolare ha sorpreso l’accelerazione da fermo, 1,94 secondi per percorrere i primi 60 piedi (pari a 18,3 metri). La pista con una lunghezza di 914 metri presentava varie condizioni di asfalto, con salite e discese così da mettere alla prova l’auto nella sua interezza.

Questo suv completamente elettrico sarà molto probabilmente dotato di una potenza di oltre 600 cavalli e di un’architettura motoristica a due motori, così da avere di serie la trazione integrale.