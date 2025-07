Offerta imperdibile per la Citroën C3 Aircross: scopri i dettagli

La Citroën C3 Aircross YOU PureTech Turbo 100 è in offerta con la formula SimplyDrive Promo fino al 31 luglio 2025. Ecco cosa sapere!

Ragazze, parliamo della Citroën C3 Aircross YOU PureTech Turbo 100! 🚗✨ Se siete in cerca di un’auto versatile e ben equipaggiata, questa potrebbe essere la risposta ai vostri sogni. Con l’offerta SimplyDrive Promo, le cose si fanno davvero interessanti! Scopriamo insieme tutti i dettagli, perché questa promozione è da tenere d’occhio fino al 31 luglio 2025.

Dettagli dell’offerta SimplyDrive Promo

Partiamo dal prezzo. La C3 Aircross è proposta a un listino di 19.350 euro, ma con un finanziamento, il prezzo scende a 18.900 euro. Chi non ama uno sconto? 😍 Per accedere a questa promozione, serve un anticipo di 4.746 euro, seguito da 35 rate mensili di 129 euro. Sì, hai letto bene! Ma attenzione, c’è una maxi rata finale di 12.922,25 euro, che corrisponde al valore futuro garantito.

In aggiunta, c’è un limite chilometrico di 30.000 km. Se superi questo limite, preparati a pagare 0,10 euro per ogni km extra. Sembra giusto, no? Questo è un dettaglio da considerare, soprattutto per chi percorre lunghe distanze. Chi di voi fa tanti km? 🚙💨

Una dotazione completa per un comfort straordinario

La C3 Aircross non è solo conveniente, è anche ben dotata! Con sospensioni Advanced Comfort, un Head Up Display e i sensori di parcheggio posteriori, è davvero pensata per facilitare la guida. E non dimentichiamoci della Smartphone Station! 📱✨ Questo modello è perfetto per chi ama restare connesso. Unpopular opinion: chi non adora le auto smart?

In più, l’offerta include un anno di Identicar, del valore di 271 euro. È un servizio che ti dà tranquillità, soprattutto in caso di imprevisti. E chi non ama sentirsi al sicuro mentre guida? Se stai pensando di cambiare auto, questa promozione merita sicuramente un’occhiata.

Considerazioni finali e chiusura

Insomma, il finanziamento proposto da Citroën per la C3 Aircross sembra davvero interessante, specialmente per chi cerca un’auto recente e ben equipaggiata. Certo, l’anticipo e la maxi rata finale possono sembrare impegnativi, ma la flessibilità del finanziamento potrebbe fare la differenza. Chi di voi è già andata a fare un test drive? 🏁

In conclusione, la Citroën C3 Aircross YOU PureTech Turbo 100 potrebbe essere la scelta perfetta per chi cerca un’auto moderna e funzionale. La promozione SimplyDrive Promo è un’occasione da non perdere, ma come sempre, valutate bene le opzioni! Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti! 💬✨