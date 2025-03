La Suzuki Swift Hybrid Waku si presenta come un'opzione economica e ricca di contenuti per i neopatentati.

Un nuovo capitolo per Suzuki Swift

La Suzuki Swift ha sempre rappresentato un punto di riferimento nel segmento delle utilitarie, e con l’arrivo della nuova versione Hybrid Waku, il marchio giapponese si propone di attrarre un pubblico più giovane. Con un prezzo di partenza di 20.900 euro, la Swift Hybrid Waku si posiziona come un’opzione accessibile per chi cerca un’auto pratica e ben equipaggiata. Questo modello è stato progettato per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di una vettura economica, senza compromettere il comfort e la tecnologia.

Caratteristiche tecniche e design

La Suzuki Swift Hybrid Waku è dotata di un motore 3 cilindri 1,2 litri benzina mild hybrid che eroga 83 CV di potenza e una coppia di 111 Nm. Il cambio è manuale a 5 marce, mentre la trazione è anteriore. Questa configurazione la rende agile e facile da manovrare, ideale per la guida in città. Anche se non offre la trasmissione automatica CVT o la trazione integrale Allgrip, la Waku mantiene un buon livello di comfort e praticità. I cerchi da 15 pollici la distinguono visivamente, conferendo un aspetto sportivo e giovanile.

Un allestimento pensato per i giovani

La versione Waku è l’entry level della gamma Swift, con un allestimento più semplice rispetto alla versione Top. Tuttavia, non mancano i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che garantiscono sicurezza e tranquillità durante la guida. Tra le dotazioni di serie, troviamo un display da 9 pollici che offre connettività e intrattenimento. Anche se il comfort è leggermente inferiore rispetto all’edizione Top, la Waku non impone rinunce significative, rendendola una scelta intelligente per i neopatentati.

Offerte e promozioni

Attualmente, Suzuki offre un prezzo promozionale di 16.900 euro in caso di permuta o rottamazione, con uno sconto di 4.000 euro. Inoltre, con il finanziamento Suzuki Solution, è possibile avere rate mensili a partire da 99 euro dopo un anticipo di 4.750 euro. Queste offerte rendono la Swift Hybrid Waku ancora più allettante per i giovani acquirenti che desiderano un’auto nuova senza gravare sul budget.