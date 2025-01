Un annuncio atteso nel mondo del motorsport

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: TAG Heuer è il nuovo cronometrista ufficiale del campionato del mondo di Formula 1. Questo annuncio segna un momento significativo per il marchio svizzero, che nel 2025 celebrerà il 75° anniversario della competizione. La maison di lusso francese LVMH, di cui TAG Heuer fa parte, aveva già anticipato questa collaborazione lo scorso ottobre, sottolineando l’importanza del brand nel panorama della Formula 1.

Un ritorno alle origini

TAG Heuer non è nuovo a questo ruolo; in passato ha già ricoperto la funzione di cronometrista ufficiale, avendo una lunga storia di successi nel mondo delle corse. Infatti, è stato il primo marchio di lusso a comparire su una vettura di Formula 1 e ha sponsorizzato squadre e piloti di fama mondiale. Con 239 vittorie e 15 Campionati del Mondo Piloti, TAG Heuer è uno dei marchi più iconici nella storia della Formula 1. La sua collezione di orologi Formula 1, lanciata nel 1986, ha ulteriormente consolidato il legame tra il brand e il motorsport.

Innovazione e precisione: i valori condivisi

La collaborazione tra TAG Heuer e la Formula 1 non si limita al cronometraggio; rappresenta una filosofia condivisa di innovazione e precisione. Entrambi i marchi sono noti per la loro dedizione all’ingegneria di alta qualità e alla tecnologia all’avanguardia. Fin dalla sua fondazione nel 1860, TAG Heuer ha innovato nel campo del cronometraggio, introducendo il primo cronografo da cruscotto nel 1911 e il Mikrograph nel 1916, che ha fissato nuovi standard per la misurazione del tempo. Questa attenzione ai dettagli e alla precisione è ciò che unisce TAG Heuer e la Formula 1, creando un connubio perfetto tra velocità e tecnologia.

Un legame storico con i piloti

Nel corso degli anni, TAG Heuer ha costruito relazioni durature con alcuni dei più grandi nomi della Formula 1. Dalla partnership con Ferrari negli anni ’70 alla collaborazione con McLaren, il marchio ha sempre avuto un ruolo centrale nel motorsport. Ayrton Senna, uno dei piloti più iconici, ha indossato orologi TAG Heuer durante la sua carriera, contribuendo a rafforzare l’immagine del brand nel mondo delle corse. Anche dopo la sua scomparsa, TAG Heuer ha continuato a sostenere la Senna Foundation, dimostrando un impegno duraturo verso il pilota e il suo lascito.

Il futuro della partnership

Con l’inizio di questa nuova era, TAG Heuer si prepara a portare la sua esperienza e innovazione nel campionato di Formula 1. La collaborazione con Oracle Red Bull Racing, che ha già portato a numerosi successi, continuerà parallelamente al suo ruolo di cronometrista ufficiale. Questo nuovo capitolo rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma anche un’opportunità per spingere ulteriormente i confini della tecnologia e dell’innovazione nel motorsport. Con il 75° anniversario della Formula 1 all’orizzonte, il futuro di TAG Heuer e della Formula 1 si preannuncia luminoso e ricco di sfide entusiasmanti.