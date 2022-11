Il cambio automatico è anch’esso soggetto ad usura e manutenzione, in questo articolo scopriamo come e quando fare il tagliando alla trasmissione al fine di mantenerla sempre in ottimo stato così da garantire all’automobilista molti chilometri senza importanti problemi legati a questo organo importante per l’autovettura.

Tagliando cambio automatico: come e quando farlo

Il tagliando al cambio automatico fa parte dell’ordinaria manutenzione di un’auto dotata di questo sistema di trasmissione e solitamente si effettua dai 60 agli 80 mila km.

La procedura di tagliando permette il corretto funzionamento del cambio stesso e si tratta di una procedura che va effettuata periodicamente, seguendo il chilometraggio da libretto, o da precedenti tagliandi se l’auto è usata, come si fa per qualunque altro componente importante della macchina.

La prima importantissima procedura è il lavaggio, il lavaggio va fatto in quanto così si tiene in pressione il cambio e grazie ad un macchinario apposito si lavano gli ingranaggi così da facilitare la fuoriuscita dell’olio vecchio favorendo l’ingresso di quello nuovo.

Questi macchinari sono dotati di ampolle che permettono al meccanico durante la procedura di pulizia di verificare la viscosità e la pulizia interna del cambio.

Dopo il lavaggio va cambiato l’olio inserendo appunto quello nuovo, solitamente di tipo ATF che permette un maggior scambio termico riducendo così la temperatura, svolgendo un’azione di protezione per guarnizioni di tenuta e paraoli ed al contempo garantendo una maggior velocità di azione.

Il filtro viene cambiato se risulterà intasato, rallentando la pressione dell’olio stesso. L’olio esausto presenta maggiore densità e ridotte specificità tecniche andando a posizionarsi tra i dischi e riducendo come detto prima la pressione, tutto ciò comporta un’ acidificazione anticipata dell’olio.

Si tratta quindi di una procedura di normale manutenzione ma che è sempre consigliabile far effettuare ad esperti di questi cambi che sanno quali operazione svolgere senza causare problemi che altrimenti comporterebbero un grande esborso a livello economico.

