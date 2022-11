Toyota bZ Compact è la nuova sostituta elettrica della C-HR. È un buon momento per Toyota, che sembra finalmente lanciarsi nell’elettrificazione che le mancava. Dopo la presentazione della Toyota Prius ibrida plug-in, il produttore svela un nuovo concept elettrico.

Toyota bZ Compact: svelata la sostituta elettrica della C-HR

Come il SUV elettrico bZ4X e la berlina cinese bZ3, la bZ Compact fa parte della nuova gamma. Il design della Toyota bZ Concept non è una sorpresa, in quanto è in linea con gli altri due modelli “beyond Zero”. Ha la stessa firma luminosa degli ultimi modelli Toyota, tra cui la Prius e la Crown. Le linee spigolose ricordano chiaramente la bZ4X e sono particolarmente accentuate nella parte posteriore.

L’interno è molto minimalista e presenta il giogo introdotto da Toyota e Lexus lo scorso anno. Due schermi, uno dietro il volante e uno al centro della plancia, dominano l’abitacolo. Sotto quest’ultima si trova il selettore di modalità, che si trova in cima a una console centrale fluttuante.

Per quanto riguarda la parte meccanica, Toyota non fornisce alcuna informazione su questo concetto. È quindi probabile che si tratti soprattutto di un esercizio di stile.

Tuttavia, possiamo facilmente immaginare che questo futuro SUV elettrico sarà dotato della stessa meccanica del suo fratello maggiore, la bZ4X.

Toyota mostra in anteprima un’altra auto elettrica della gamma bZ

Come la berlina elettrica, questo nuovo modello sembra avere un portellone posteriore. Tuttavia, sembra essere più alto del bZ3, mentre è più fluido del SUV elettrico bZ4.

Questo nuovo modello potrebbe arrivare solo in Cina, dato che Toyota sta lavorando intensamente con BYD. Questo concept sembra troppo grande per essere la futura C-HR elettrica. È quindi difficile dire con esattezza quale sarà questo nuovo veicolo elettrico, o quali saranno le sue caratteristiche. Sembra probabile che la sua presentazione completa avverrà solo nel 2023.