Terremoto di magnitudo 6.1 nel centro Italia: danni e evacuazioni

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il centro Italia, generando panico e danni significativi.

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso il centro Italia oggi, domenica 3 novembre 2025, alle ore 14:30 (UTC+1). La scossa ha avuto epicentro nei pressi di Perugia e ha interessato diverse città, tra cui Roma e Firenze. Secondo le prime notizie, ci sono stati danni a edifici storici e alcune evacuazioni sono state effettuate nelle zone più colpite.

I fatti

Numerosi soccorsi sono stati avviati subito dopo la scossa, con squadre di emergenza mobilitate per verificare la sicurezza degli edifici e assistere le persone in difficoltà. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a rimanere allerta e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza.

Le conseguenze

Al momento, non ci sono notizie confermate riguardo a feriti gravi, ma le operazioni di verifica sono ancora in corso. Si attendono ulteriori aggiornamenti dal Centro Nazionale di Monitoraggio Sismico, che sta monitorando la situazione in tempo reale.