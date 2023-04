Nella versione Plaid da 1034 CV, la Tesla Model X accelera come un razzo con sei posti in prima classe.

In questo articolo vi parleremo della Tesla Model X Plaid, una creatura davvero interessante. La Tesla Model X è apparsa nel 2015 negli Stati Uniti e ha ricevuto importanti modifiche tecniche alla fine del 2021 negli Stati Uniti prima di arrivare in Europa nella primavera del 2023.

Il design esterno del grande SUV americano è cambiato poco, con solo i paraurti leggermente rimodellati per ottimizzare l’aerodinamica. La versione top di gamma Plaid sfoggia con discrezione un piccolo logo di coperta tartan sul portellone posteriore.

Basata sulla stessa piattaforma a skateboard della Tesla Model S, la Model X è leggermente più lunga della berlina (5,06 m o +4 cm), un po’ più larga (2 m o +1 cm) ma soprattutto molto più alta (1,68 m o +25 cm). L’altezza da terra regolabile varia da 14,6 a 20,6 cm per mantenere l’auto a terra ad alta velocità o su terreni irregolari.

Tesla Model X Plaid: motori, tecnologia, interni

Tre motori e più di 1000 CV

I principali cambiamenti riguardano i motori, che ora sono tutti a magneti permanenti. Il modello Plaid ha tre blocchi sincroni a riluttanza variabile, di cui due posteriori con rotori rivestiti in carbonio per sostenere velocità fino a 20.000 giri/min. Un trio in grado di erogare 1020 CV (potenza in cavalli), ovvero 1034 CV e circa 1400 Nm di coppia; il costruttore non si pronuncia sui dati di potenza e coppia e nemmeno sulla capacità di accumulo delle batterie.

In realtà, i 1020 CV dichiarati rappresentano un valore di picco erogato in un determinato periodo con una batteria completamente carica. La capacità di accumulo e la potenza della batteria possono cambiare a seconda del fornitore, il che potrebbe spiegare la mancanza di trasparenza del produttore.

Detto questo, le Tesla Model S e X sono sempre state dotate di celle Panasonic al nichel alluminio cobalto con una capacità stimata di 100 kWh lordi, o 95 kWh netti. Come la Model S, la Model X beneficia di una nuova e avanzatissima pompa di calore progettata internamente e di una piccola batteria accessoria (12V) agli ioni di litio.

Interni

In contrasto con lo stile esterno, l’interno di questa seconda generazione di Tesla Model X ha subito cambiamenti significativi. La plancia ridisegnata presenta ora un grande touchscreen orizzontale da 17 pollici che può essere inclinato verso il conducente o il passeggero. Il sistema multimediale di bordo, dotato di un potente processore (AMD Ryzen) e di 16 GB di RAM, è il punto di riferimento del mercato per fluidità e qualità grafica. Permette di giocare con videogiochi 3D e di accedere a Internet come un computer.

Il sistema operativo interno, molto sicuro, non consente tuttavia l’accesso ad AppleCar Play o Android Auto. Dovrete quindi utilizzare Waze sul vostro smartphone per individuare le “zone di pericolo”. In assenza di un head-up display, la Tesla Model X è dotata di un volante “Yoke” che facilita la lettura della strumentazione digitale.

Tuttavia, può essere sostituito da un volante rotondo tradizionale senza costi aggiuntivi. Tesla ha anche “curato l’impianto audio” con 22 CV e 960 W di serie. L’altro grande punto di forza della Tesla è la perfetta compatibilità con lo smartphone per il controllo remoto di tutte le funzioni. Basta cercare la chiave nell’ultima tasca! Con un semplice clic, la portiera si apre elettricamente e basta premere il freno per chiuderla prima di avviare l’auto, senza nemmeno accendere il quadro! Un altro mondo.

