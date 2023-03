La Tesla Model X è un SUV 100% elettrico che può trasportare fino a 7 persone e i loro bagagli. Viene presentata dal produttore come “più veloce di una Porsche 911 e più spaziosa di un’Audi Q7”.

Tesla Model X: caratteristiche, design, motori, prestazioni

La Model X ha spazio per sette passeggeri, per questo ha un nuovo sistema di apertura delle porte. Le porte si aprono verso l’alto, ripiegandosi per non occupare troppo spazio sui lati. Questa è una delle caratteristiche più discusse dell’auto!

Sebbene si potesse pensare che queste porte sarebbero scomparse con il modello di serie, il capo di Tesla ha deciso che avrebbero fatto parte del modello di serie, mettendo in difficoltà gli ingegneri. Tuttavia, sono diventate un vero e proprio punto di forza del SUV elettrico.

Batteria e autonomia

La Model X condivide lo stesso sistema di batterie disponibile per la Model S. La capacità della batteria è stimata in circa 1,5 milioni di euro. La capacità della batteria è stimata in circa 100 kWh per la versione “Long Range”, che si avvicina a 600 km di autonomia nel ciclo WLTP.

La versione più estrema, la Plaid, si avvicina ai 550 km con una sola carica grazie a una batteria da circa 120 kWh. Sia il motore che la batteria sono garantiti per 8 anni, a chilometraggio illimitato.

Motore e prestazioni

Il gruppo motopropulsore della Model X è simile a quello della Model S. Il SUV è disponibile solo con trazione integrale. A differire è più che altro l’accelerazione, mentre la velocità massima del SUV elettrico è di circa 250 km/h.

Long range: il sistema di trazione integrale Dual Motor consente all’auto di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in poco meno di quattro secondi, poiché anche questa versione si basa sullo schema di un motore per asse.

Plaid: l’accelerazione della versione Plaid è molto più impressionante, con 2,6 secondi da 0 a 100 km/h. Questa versione richiederà ruote e cerchi speciali, che saranno disponibili verso la fine del 2021, quando verrà lanciata sul mercato.

Ricarica della Tesla Model X

Tesla sta distribuendo una rete di stazioni di ricarica ultraveloci, note come supercharger, che consentono di ricaricare la Model X molto rapidamente. Mentre i primi clienti hanno potuto usufruire dei supercharger “a vita”, i nuovi clienti devono ora pagare una tariffa di ricarica a seconda del Paese.

Inizialmente limitata a 120 kW, la potenza di ricarica della Model X è stata aumentata a 200 kW nell’aprile 2019. Questa potenza, tuttavia, è compatibile solo con i caricatori V3 di terza generazione. Con gli altri supercaricatori, la potenza massima consentita è di 145 kW.

Gli interni della Model X

Dal gennaio 2021, la Tesla Model X è stata ampiamente aggiornata. Beneficia del famoso Yoke ispirato all’aviazione e al prototipo Tesla Roadster. Lo schermo verticale diventa orizzontale ma mantiene la stessa dimensione di 12 pollici.

Come su tutti gli altri modelli del produttore, la strumentazione è al 100% digitale, i pulsanti sul volante servono solo per effettuare le scelte nei menu. Tuttavia, a differenza della Model 3 e della Model Y, la Model X mantiene uno schermo sopra il volante. Quest’ultimo potrebbe essere disponibile anche in una versione completa.

