Le auto elettriche stanno pian piano prendendo piede anche nel nostro paese e sempre più persone ne approfittano per cambiare l’auto abbracciando le zero emissioni. In questo articolo vediamo quanto costa la Tesla Model Y se la si acquista con gli incentivi statali.

LEGGI ANCHE: Batterie al grafene, vantaggi e svantaggi

Tesla Model Y: prezzo con incentivi

La Tesla Model Y è presente sul mercato in 4 varianti ma dato che per poter affrontare il tema degli incentivi bisogna basarsi sulla tabella stilata dal governo, sulla base dei g/km che queste producono, il tetto massimo per la categoria che va dai 0 a 20 grammi è di 42.700€.

L’unica Model Y disponibile a quel prezzo è quella dotata della trazione posteriore. La RWD è anche la prima della gamma, la possiamo considerare una versione base anche se letteralmente non lo è.

Per poter applicare gli incentivi si devono rottamare i veicoli di fascia dagli Euro 0 agli Euro 4. Per il prezzo finale bisogna considerare anche l’ISEE se è minore o maggiore di 30.000 euro.

La RWD se si ha un’ISEE inferiore a 30.000 euro e si rottama un’auto da Euro 0 a Euro 2 la si paga 28.940€ mentre se questo è maggiore la si acquista a 31.690€.

Se si rottama una Euro 3 il prezzo è di 30.190€ con Isee inferiore a 30.000 euro e di 32.690€ se questo è superiore.

Se invece si manda a demolire una vettura euro 4 il prezzo è di 31.440€ con Isee minore di 30.000 euro e di 33.690 se questo è maggiore.

LEGGI ANCHE: Come riparare il paraurti in plastica, tutti i consigli

Per i prossimi mesi le cose potrebbero cambiare

I prezzi sopra elencati fanno riferimento al mese di Maggio e non è detto che restano validi anche per i mesi successivi.

La cosa migliore da fare è informarsi allo scattare del mese successivo presso le reti ufficiali e se ancora in vigore approfittarne.