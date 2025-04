La Tesla Model Y è stata sin dal suo debutto un faro nel segmento delle auto elettriche dato che è stata colei che ha portato il concetto di auto elettrica ad un livello superiore, per finiture costruttive, comfort di bordo ed autonomia complessiva. Sembrava difficile fare di meglio, gli americani ci hanno provato con il MY25 che cambia seppur sottopelle.

Come e dove cambia la Tesla Model Y

A cambiare nella Tesla Model Y di seconda generazione sono le dimensioni pur rimanendo invariate le proporzioni, infatti ad un occhio poco attento può sembrare un copia-incolla della precedente generazione, di seguito le misure dell’auto:

Lunghezza : 4 metri e 79

: 4 metri e 79 Larghezza : 1 metro e 98

: 1 metro e 98 Altezza : 1 metro e 62

: 1 metro e 62 Passo: 2 metri e 89

Il cambiamento principale è a livello estetico con un frontale totalmente nuovo con una singola fascia luminosa, al posteriore è presente un’ulteriore fascia luminosa che illumina la scritta Tesla così che ci sia alle spalle dell’auto capisca cosa sta seguendo.

Il bagagliaio ha una capienza complessiva di 854 litri, le valigie entrano con comodità, quindi caricarla per un viaggio non è affatto un problema.

All’interno è un trionfo di materiali come l’ecopelle per i sedili ed il cruscotto si è puntato sul creare un abitacolo minimal basato sull’essenzialità in cui fa capolino lo schermo centrale per il sistema di infotaiment che si aggiorna OTA ed è sempre fluido.

Se si vogliono ricare gli smartphone vi sono due alloggiamenti di ricarica sotto lo schermo centrale, in viaggio non scaldano e garantiscono una ricarica rapida dei device.

Motori e Device

I motori sono un anteriore asincrono da 199 cavalli ed un posteriore da 287 cavalli sincrono a magneti permanenti, il medesimo a disposizione per la prima Model Y. La trazione sulla dual motor è naturalmente integrale ma è possibile ordinare la RWD per chi volesse la trazione posteriore.

Nota dolente ma chiara se si parla di elettriche è quella del peso, in gran parte fatto dalle batterie, per la Model Y Dual Motor è di 1997 kg. Tanti ma in marcia, se non si ricercano le curve, l’auto si comporta bene.

La nuova Tesla Model Y parte da 44.900 euro se si opta per la RWD si sale poi a 52.900 euro per la Dual Motor, il conto sale se si aggiungono optional come l’autopilot avanzato (3.800 euro) o la guida autonoma (7.500 euro).

E’ da comprare secondo noi se si è patiti del marchio e se si ricerca un’auto in grado di esprimere il meglio della tecnologia automobilistica odierna – principalmente per gli aspetti che non riguardano la guida – altrimenti meglio puntare su altro che però costerà sicuramente di più.