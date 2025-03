Scopri le promozioni attuali per la Tesla Model Y e come approfittarne.

La situazione attuale delle vendite di Tesla

Negli ultimi mesi, Tesla ha affrontato una sfida significativa nel mercato automobilistico, con vendite in calo che hanno sollevato preoccupazioni tra gli investitori e gli appassionati del marchio. La nuova Model Y sta per arrivare nelle concessionarie, ma il modello precedente ha accumulato un notevole stock di auto invendute. Questo scenario ha portato la casa automobilistica a lanciare una promozione esclusiva per incentivare le vendite della Model Y preconfigurata, cercando di attrarre i potenziali acquirenti che potrebbero aver posticipato l’acquisto in attesa della nuova versione.

Dettagli delle promozioni attuali

La promozione attuale prevede uno sconto di 4.000 euro sul prezzo di listino per le Tesla Model Y preconfigurate, ad eccezione della versione Performance. Inoltre, i clienti che approfittano di questa offerta riceveranno un anno di ricariche gratuite presso la rete di Supercharger. Questo incentivo è valido solo per i veicoli ordinati entro una certa data e soggetti a consegna entro un termine specifico. È importante notare che se la consegna viene ritardata per motivi imputabili a Tesla, l’offerta rimane valida, garantendo così ai clienti la possibilità di beneficiare dello sconto e delle ricariche gratuite.

Limitazioni e condizioni dell’offerta

Nonostante le vantaggiose condizioni, ci sono alcune limitazioni da considerare. Le ricariche gratuite sono collegate al numero di identificazione del veicolo (VIN) e non possono essere trasferite in caso di vendita o passaggio di proprietà. Inoltre, l’offerta non è cumulabile con altre promozioni finanziarie e non si applica alla nuova Model Y, inclusa la Launch Series. È fondamentale che gli ordini aziendali specifichino il nome del conducente per garantire che solo il destinatario possa usufruire delle ricariche gratuite. Le ricariche scadono un anno dopo la consegna del veicolo e non possono essere riscattate in alcun modo.

Impatto delle promozioni sulle vendite

Queste promozioni sono state introdotte in risposta ai risultati deludenti di Tesla in Italia e in Europa all’inizio del 2025. Confrontando i dati di vendita con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, la situazione appare critica. La strategia di concentrare le consegne nelle ultime settimane del trimestre non sembra essere sufficiente a risollevare le vendite. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Bonus Tesla e l’arrivo della nuova Model Y riusciranno a invertire la tendenza negativa e a riportare il marchio ai livelli di vendita desiderati.