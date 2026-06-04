Skoda Peaq: design e caratteristiche del nuovo SUV elettrico a sette posti

Skoda ha svelato i primi bozzetti della nuova Peaq, un SUV elettrico a sette posti che diventerà l'ammiraglia del marchio. Scopriamo insieme i dettagli del suo design e le caratteristiche principali

Skoda sta per lanciare un nuovo capitolo nella sua storia con la Peaqun SUV elettrico a sette posti che promette di ridefinire gli standard del mercato. I primi bozzetti ufficiali, rivelati dal marchio ceco, anticipano un design imponente e distintivo, frutto del nuovo linguaggio stilistico Modern Solid.

La presentazione ufficiale della Skoda Peaq è prevista per il 23 giugno a Monnetier-Mornex, in Franciama già ora possiamo apprezzare le linee pulite e le proporzioni equilibrate che caratterizzeranno questo nuovo modello. La Peaq non sarà solo un SUV, ma un vero e proprio simbolo di innovazione e sostenibilità per Skoda.

Un design che unisce tradizione e innovazione

Il frontale della Peaq è dominato dai sottili fari a forma di Tun elemento distintivo che si integra perfettamente con la Tech-Deck Face di Skoda. Questa superficie nera lucida sostituisce la classica griglia dei modelli termici, sottolineando l’identità elettrica del veicolo. Secondo Karl NeuholdResponsabile del Design Esterno di Skoda Auto, la Peaq incarna i principi del linguaggio stilistico Modern Solid, combinando linee pulite, proporzioni equilibrate ed elementi distintivi.

Le superfici scolpite con precisione e i dettagli strutturati creano un’immagine solida e senza tempomentre i fari a forma di T e la Tech-Deck Face esprimono l’identità di Skoda in questa nuova era elettrica. Il paraurti anteriore, con le sue forme ben definite e la marcata linea orizzontale, rafforza ulteriormente il carattere del SUV.

Un profilo laterale imponente

Di profilo, la Peaq mostra una silhouette imponente, con una linea di cintura alta e montanti posteriori particolarmente larghi. Questi elementi contribuiscono a trasmettere una sensazione di stabilità e soliditàtipiche dei veicoli Skoda. Le maniglie a filo carrozzeria, una soluzione sempre più diffusa sulle auto elettriche, migliorano l’efficienza aerodinamica del veicolo.

Un posteriore che riflette l’anteriore

Anche il posteriore della Peaq riprende il tema stilistico del frontale. I fanali a forma di T sono uniti da un elemento luminoso che crea una firma visiva distintiva e facilmente riconoscibile. Questo design coerente contribuisce a dare alla Peaq un aspetto armonioso e bilanciatosia dal punto di vista estetico che funzionale.

La Skoda Peaq rappresenta un passo significativo verso il futuro dell’automobile elettrica, combinando innovazione tecnologica e design distintivo. Con la sua presentazione ufficiale prevista per il 23 giugno, non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli di questo nuovo modello che promette di rivoluzionare il mercato dei SUV elettrici.