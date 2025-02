Test MotoGP a Sepang: Bagnaia e Ducati in cerca di miglioramenti

Introduzione ai test di Sepang

La seconda giornata di test della MotoGP a Sepang ha visto protagonisti i piloti delle Ducati ufficiali, Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Nonostante una caduta per entrambi, il bilancio della giornata è stato positivo, con Bagnaia che ha completato 42 giri e ha ottenuto un tempo che lo colloca tra i primi della classifica. Questo evento ha messo in luce le potenzialità della nuova Desmosedici GP25, che sembra promettere buone prestazioni per la stagione 2025.

Le impressioni di Bagnaia sulla GP25

Francesco Bagnaia ha espresso ottimismo riguardo al comportamento della sua Ducati, sottolineando i progressi fatti sul motore. “Abbiamo fatto un passo avanti significativo”, ha dichiarato, evidenziando come l’erogazione di potenza sia fluida e reattiva. Questo è un aspetto cruciale, poiché il motore non potrà essere sviluppato ulteriormente per tre stagioni, secondo le regole della MotoGP. Bagnaia ha anche notato che, sebbene ci sia ancora del lavoro da fare sul telaio, il focus principale rimane sul motore, che sta dando buone indicazioni agli ingegneri del team.

Strategie e decisioni per il futuro

La strategia di sviluppo della moto è fondamentale, e Bagnaia ha sottolineato l’importanza di prendere decisioni ponderate. Con il supporto di Marc Marquez, il pilota piemontese sta lavorando per ottimizzare le prestazioni della GP25. “Ogni decisione deve essere molto ponderata”, ha affermato, evidenziando come la collaborazione con Marquez stia portando a risultati positivi. La calma e la riflessione saranno essenziali per affrontare le sfide future e per garantire che la Ducati possa competere ai massimi livelli nella prossima stagione.