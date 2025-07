The Groove: eventi imperdibili al NHMS

Amiche e amici, preparatevi a vivere un’esperienza unica al New Hampshire Motor Speedway con The Groove! 🌟 Questo è il posto perfetto per socializzare e divertirsi con amici e famiglia. Situato nella Fan Zone, The Groove offre un mix di musica, giochi e intrattenimento dal vivo che semplicemente non potete perdere. Pronti a scoprire tutto ciò che vi aspetta?

Un ambiente vibrante e accogliente

The Groove è più di un semplice luogo di ritrovo. Quest’anno, ci sono ancora più tavoli alti e sgabelli per garantire che tutti possano trovare posto. E non dimentichiamo i DJ che faranno ballare tutti! 🎶 Ehi, chi ama le foto divertenti? C’è anche una selfie station per immortalare i momenti migliori con i vostri amici! 📸

Le ore di apertura di The Groove sono pensate per accontentare ogni esigenza. Sia che vogliate fare un happy hour dopo il lavoro o divertirvi nel weekend, qui troverete sempre qualcosa di interessante. E per i più giovani, ricordate che il sabato sera è riservato ai maggiori di 21 anni!

Eventi da non perdere

Il giovedì sera, preparatevi a una serata di Musical Bingo! Ci saranno i materiali necessari e tanti premi in palio, mentre voi porterete solo il divertimento. Chi è pronto a vincere? 🏆

La musica dal vivo è un must! Giovedì sera, la band April Cushman si esibirà, e se non la conoscete ancora, state per innamorarvi della sua voce potente. Ha già conquistato il titolo di Country Act of the Year ai New England Music Awards e ha collaborato con artisti di fama. Sarà una serata di line dancing che vi farà muovere! 💃

Per gli amanti delle esperienze sociali, non perdetevi il Flying Ivories! Sabato sera, questa band sarà pronta a farvi cantare e ballare con una serata di rock and roll che promette divertimento a non finire. Chi altro ama cantare a squarciagola le canzoni dei propri artisti preferiti? 🎤

Divertimento per tutta la famiglia

Non sono solo gli adulti a divertirsi a The Groove! I bambini possono partecipare a tante attività nel NASCAR Kids Zone, dove possono costruire le loro auto LEGO e competere con gli amici. E c’è anche un’area dedicata ai giochi e alle corse di slot car! 🚗💨

Volete un momento di relax? Trovate il vostro posto tra gli spalti o sul prato e godetevi un film come “Captain America: Brave New World” sui maxi schermi. È l’ideale per rilassarsi dopo una giornata piena di avventure! 🍿

Per chi ama la storia delle corse, il New England Racing Museum offre un affascinante viaggio nel passato delle corse automobilistiche. Con oltre 30 auto storiche, è un vero tesoro da esplorare. 🚙✨

Insomma, The Groove è il posto dove trovare divertimento, musica e momenti indimenticabili. Non vedo l’ora di sentire le vostre storie dopo una serata qui! Chi di voi è già pronto per la prossima avventura? Fateci sapere nei commenti! 💬