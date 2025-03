Introduzione al Driving Innovation Hackathon

Il Driving Innovation Hackathon torna per la sua terza edizione, un evento che si propone di coinvolgere studenti universitari desiderosi di esplorare il mondo dell’industria automobilistica. Organizzato da Motor Valley Accelerator in collaborazione con B4i – Bocconi for Innovation, l’evento si svolgerà l’11 aprile presso l’Università Bocconi di Milano. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i partecipanti di affrontare sfide reali proposte da aziende leader nel settore, contribuendo così alla loro formazione professionale.

Come partecipare all’Hackathon

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti universitari, indipendentemente dalla loro disciplina di studio. Tuttavia, si dà preferenza a coloro che sono iscritti a corsi di laurea magistrale (MSc) o di dottorato (PhD). Gli interessati possono candidarsi individualmente o in team, visitando il sito ufficiale dell’evento. La scadenza per le candidature è fissata per il data da definire. Una volta superata la fase di selezione, i partecipanti saranno assegnati a squadre eterogenee, composte da studenti con background STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e non-STEM.

Le sfide e le opportunità offerte

Una volta formati i team, gli studenti avranno l’opportunità di lavorare su sfide concrete fornite dalle aziende partner. Questo approccio pratico consente ai partecipanti di mettere in pratica le loro competenze e di sviluppare soluzioni innovative. Al termine della fase di ideazione, i progetti dovranno essere presentati attraverso un video di 5 minuti, che servirà per accedere alla giornata finale in presenza, prevista per il venerdì successivo all’evento. Durante questa giornata, le squadre finaliste presenteranno le loro idee a una giuria di esperti del settore.

Il valore dell’esperienza

Enrico Dente, Director di Motor Valley Accelerator e Plug and Play Tech Center, ha sottolineato l’importanza di questo hackathon, affermando: “Il Driving Innovation Hackathon rappresenta un’opportunità straordinaria per gli studenti di comprendere le reali esigenze dell’industria e sviluppare idee che possano avere un impatto concreto. La nostra missione è stimolare la creatività dei giovani talenti e accompagnarli nel percorso che trasforma un’idea innovativa in una startup di successo.” Questo evento non solo offre un’importante esperienza pratica, ma rappresenta anche un trampolino di lancio per coloro che aspirano a intraprendere una carriera nel settore automotive.