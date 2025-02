Un SUV coupé amato dagli italiani

Il Toyota C-HR continua a conquistare il cuore degli automobilisti italiani, posizionandosi al secondo posto nel segmento dei SUV di medie dimensioni, subito dopo il VW Tiguan. Con oltre un anno di presenza sul mercato, il C-HR di seconda generazione si presenta con un nuovo allestimento top di gamma, il Lounge Hero, che promette di attrarre ancora di più l’attenzione degli appassionati. Questo crossover giapponese non è solo un veicolo di successo, ma è anche uno dei 20 modelli più venduti in Italia, occupando la 18esima posizione a gennaio 2025.

Il nuovo allestimento Lounge Hero

Il Toyota C-HR 2025 introduce l’edizione Lounge Hero, che sostituisce la precedente Premiere Edition. Questo allestimento si distingue per la sua motorizzazione Full Hybrid, con un prezzo di listino di 42.900 euro, che può scendere a 37.450 euro grazie alla promozione WeHybrid Hybrid Bonus, disponibile solo con il finanziamento Toyota Easy. Per chi preferisce la versione Plug-in Hybrid, il prezzo di listino è di 44.400 euro, ridotto a 38.450 euro in promozione. Questa strategia di prezzo rende il C-HR ancora più accessibile e competitivo nel mercato dei SUV.

Novità e aggiornamenti per il 2025

Oltre al nuovo allestimento Lounge Hero, il Toyota C-HR 2025 porta con sé una serie di aggiornamenti significativi. L’allestimento GR Sport Premiere Edition è stato rinominato in GR Sport Hero, mantenendo le dotazioni ispirate al motorsport. Una delle novità più interessanti è l’introduzione di un nuovo colore, il Metal Oxide, disponibile per le versioni Lounge, Trend, GR Sport e GR Sport Hero. Questa nuova tinta conferisce al SUV un aspetto elegante e moderno, con una finitura cromata profonda e un effetto cangiante che cattura l’attenzione.

Motorizzazioni e sicurezza

Nel 2025, il Toyota C-HR offre una gamma di motorizzazioni rinnovata, con l’eliminazione della versione 2.0 Hybrid da 197 CV. Tuttavia, tutte le versioni del C-HR beneficiano del sistema Toyota T-Mate, che include la terza generazione della gamma Toyota Safety Sense, garantendo sicurezza attiva e assistenza alla guida di serie. Questo sistema avanzato di sicurezza rappresenta un valore aggiunto per i clienti, che possono contare su tecnologie all’avanguardia per una guida più sicura e confortevole.

Disponibilità e prezzi

Il lancio della gamma 2025 di Toyota C-HR è già in corso in tutta Europa, con vetture già ordinabili. I prezzi partono da 35.700 euro per il modello C-HR 1.8 Hybrid Active, attualmente in promozione a 30.950 euro. Gli automobilisti interessati possono visitare il configuratore Toyota per personalizzare il proprio C-HR secondo le proprie preferenze e necessità. Per ulteriori dettagli su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni, è possibile consultare la pagina ufficiale di Toyota.