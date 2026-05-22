Toyota Hilux full electric: caratteristiche, autonomia e prezzi della nuova versione

La trasformazione della Toyota Hilux in versione completamente elettrica segna un passo significativo per il segmento dei pick-up: il modello mantiene la filosofia robusta che lo ha reso famoso, ma introduce soluzioni tecnologiche pensate per l’impiego professionale. Questa evoluzione non elimina le opzioni esistenti, bensì affianca la versione Mild Hybrid per offrire scelte coerenti con necessità operative diverse.

Il nuovo modello è progettato seguendo la strategia multi‑tecnologica del marchio: materiali rinforzati, componenti elettrici protetti e una dotazione digitale più ricca migliorano comfort e operatività. L’obiettivo è rendere l’elettrico credibile per chi lavora ogni giorno con un pick-up, garantendo qualità, durata e affidabilità che sono da sempre tratti distintivi di Hilux.

Tecnica e autonomia

Sotto la carrozzeria la Hilux Full Electric conserva l’architettura body-on-frame rinforzata per ospitare il pacco batteria. La batteria agli ioni di litio da 59,2 kWh, composta da cinque moduli e 80 celle, è raffreddata ad acqua e collocata in posizione ribassata e protetta per migliorare il baricentro e la sicurezza dei componenti elettrici. La progettazione è orientata alla durabilità, con una garanzia progettuale pensata per un lungo ciclo di vita.

Batteria e ricarica

La capacità di accumulo di 59,2 kWh offre un equilibrio tra peso, spazio e autonomia operativa, con valori WLTP dichiarati tra 255 e 257 km. In termini di ricarica, il sistema supporta la ricarica in corrente continua fino a 150 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti, mentre la ricarica in corrente alternata a 11 kW richiede circa 6 ore e mezza per arrivare a piena carica. Questa configurazione è pensata per missioni giornaliere e ritorni in sede.

Trazione e prestazioni

Il powertrain è basato su un sistema a trazione integrale permanente con eAxle anteriori e posteriori, capace di erogare 140 kW, pari a 196 CV. La distribuzione della coppia è studiata per garantire motricità su fondi difficili, mantenendo valori off‑road significativi come l’altezza da terra di 212 mm e una capacità di guado fino a 700 mm. L’approccio tecnico è chiaramente orientato a salvaguardare le doti tradizionali del modello anche in versioni a batteria.

Capacità operative e comportamento off‑road

La Hilux Full Electric è pensata per uso professionale: la portata utile arriva fino a 750 kg e la capacità di traino è di 1.600 kg, numeri che permettono di misurare la reale spendibilità del pick-up sul lavoro. Angoli di attacco e uscita rispettivamente di 29° e 25° confermano che il comportamento su terreni impegnativi resta uno degli aspetti centrali del progetto.

Impiego in cantiere e per flotte

Con un’autonomia calibrata sul servizio quotidiano, la soluzione elettrica si propone soprattutto a clienti business, aziende, artigiani e flotte che svolgono missioni locali con rientro in sede. La possibilità di ricariche rapide e la protezione dei componenti elettrici sotto il telaio rendono il veicolo compatibile con attività in condizioni gravose, pur richiedendo una pianificazione della ricarica per percorsi più lunghi.

Interni, sicurezza, allestimenti e prezzi

L’abitacolo rappresenta un salto tecnologico: la plancia orizzontale integra un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un touchscreen da 12,3 pollici con il sistema Toyota Smart Connect, mentre il Shift-by-Wire libera spazio nella console centrale. La connettività è completa, con porte USB‑C e navigazione che include le stazioni di ricarica per ottimizzare i percorsi aziendali.

Sicurezza e dotazioni

La dotazione di sicurezza comprende il pacchetto Toyota T‑MATE con Toyota Safety Sense di terza generazione: controllo pre‑collisione ampliato, cruise control adattivo con funzione stop, mantenimento attivo della corsia e sistemi per le manovre. Questi dispositivi diventano determinanti nella gestione flotte e nell’incidenza sui costi assicurativi.

Allestimenti, prezzi e soluzioni finanziarie

Il pick‑up è offerto esclusivamente in configurazione doppia cabina e in due allestimenti, ICON e PREMIUM. Il prezzo di listino parte da circa 58.000 euro IVA e messa su strada escluse, mentre per il lancio Toyota propone una promozione che porta il prezzo di ingresso a 41.500 euro, allineandolo alla versione mild Hybrid. Sono previste formule di finanziamento e noleggio come l’offerta KINTO e una polizza connessa che adatta alcune coperture in base al luogo di parcheggio.

In sintesi, la Toyota Hilux Full Electric rappresenta una proposta pragmatica per integrare l’elettrico nei veicoli da lavoro: non sostituisce immediatamente le soluzioni ibride, ma le affianca offrendo una scelta concreta per chi dispone di infrastrutture di ricarica e cerca di ridurre emissioni e costi operativi senza rinunciare alla robustezza storica del modello.