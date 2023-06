Oltre 10.000 SUV elettrici lasceranno l’impianto, il più grande mai costruito da Toyota, ogni mese. Susan Elkington, presidente di Toyota Motor Manufacturing in Kentucky, ritiene che “lo stabilimento del Kentucky ha stabilito un certo standard per la produzione di veicoli Toyota negli Stati Uniti e ora stiamo guidando la carica con l’elettrico”.

Toyota produrrà un grande SUV elettrico negli Stati Uniti nel 2025

Per lungo tempo riluttante a sviluppare auto elettriche, Toyota ha finalmente deciso di piegarsi alla volontà del mercato. Qualche mese fa, il gruppo giapponese ha presentato una revisione completa della sua strategia in materia. Il 14 dicembre 2021, Toyota ha presentato 17 concept car (di Toyota e Lexus).

Costretto a riconoscere la propria arretratezza e l’incapacità dei propri impianti industriali di tenere il passo con gli sviluppi del mercato, il costruttore ha deciso di accelerare i tempi, anche negli Stati Uniti.

Mentre i SUV saranno assemblati in Kentucky, le batterie saranno prodotte in North Carolina. Lo stabilimento di Liberty è ancora in costruzione. Per Sean Suggs, Presidente della Toyota Battery Manufacturing in North Carolina, “il futuro è luminoso. Con questo investimento in nuove infrastrutture, saremo in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti”.

Entro il 2025, il colosso giapponese intende offrire una versione elettrificata (100% elettrica o ibrida) di ogni modello Toyota e Lexus in tutto il mondo. Toyota vuole produrre un milione di veicoli elettrici entro il 2026. Con questo nuovo impianto, il Kentucky rafforza la sua posizione di leader nazionale nel settore dei veicoli elettrici.

Una manna per il Kentucky

Per il governatore Andy Beshear, “questa è una notizia incredibile che farà del Kentucky un centro globale per la produzione di veicoli elettrici”. Georgetown ha una lunga storia con Toyota. Più di 12 milioni di veicoli sono usciti dalle catene di montaggio dello stabilimento, aperto nel 1988. Nel 2006, il sito ha iniziato a produrre veicoli ibridi.

Successivamente, l’impianto è stato trasformato per produrre moduli a celle a combustibile per camion alimentati a idrogeno. Con 8,5 miliardi di dollari investiti e 9.300 dipendenti, il sito non ha ancora detto la sua ultima parola.

