Toyota Crown 2023: caratteristiche, motori, tecnologia, uscita e prezzi

Non riuscite a decidere tra una berlina e un SUV? La Toyota Crown potrebbe essere il veicolo ideale per voi.

Sebbene la Crown sia un nome storico della gamma Toyota per il mercato giapponese, tornerà con una nuova veste nel 2023. Per il 2023 la Crown torna con un propulsore ibrido e un abitacolo di classe superiore all’interno di un’insolita carrozzeria che fonde i segmenti.

Toyota Crown 2023: caratteristiche

Ogni Crown è un ibrido AWD, ma vengono offerte due diverse scelte di propulsione. La configurazione standard è incentrata su un motore da 2,5 litri in linea e prende il nome di THS (Toyota Hybrid System). È collegato a motori elettrici e a un cambio automatico CVT per azionare le ruote anteriori. Poi, un altro motore fa girare le ruote posteriori, garantendo la trazione integrale.

Anche se Toyota non ha ancora rivelato la potenza di questo sistema, è simile a quella che si trova nella RAV4 Hybrid e nella Venza, che hanno ciascuna 219 CV.

Il risparmio di carburante combinato città/strada dovrebbe essere di circa 16,15 chilometri al litro.

Le prestazioni aumentano con il propulsore Hybrid Max, specifico per l’allestimento Crown Platinum.

Sotto il cofano c’è un motore turbo da 2,4 litri in linea, integrato da un motore elettrico ma collegato a un cambio automatico a sei velocità. Anche in questo caso, un motore elettrico indipendente fa girare le ruote posteriori, ma è più potente nell’Hybrid Max. Secondo Toyota, la potenza combinata è di 340 CV.

Ogni Crown è dotata di tecnologia di alto livello. Il display digitale da 12,3 pollici è di serie, mentre l’ultima generazione dell’interfaccia di infotainment Toyota funziona su un touchscreen da 12,3 pollici.

Sono inclusi Apple CarPlay e Android Auto senza fili. Oltre ad altre funzioni, i comandi vocali e la navigazione integrata sono aggiornabili via etere. Le opzioni di ricarica sono numerose: Di serie sono presenti un pad di ricarica wireless nella fila anteriore, una porta USB di tipo A e due porte USB di tipo C, oltre a due porte di tipo C nella seconda fila.

Le opzioni tecnologiche premium includono un sistema di telecamere surround e un sistema audio JBL a 11 altoparlanti.

Toyota Crown 2023: uscita e prezzi

Il SUV tornerà negli Stati Uniti ma non sappiamo se uscirà in Italia.

