Toyota C-HR Prologue: le caratteristiche della concept car

La nuova Toyota C-HR Prologue è stata svelata in forma di concept, mentre il piccolo crossover dovrebbe entrare in produzione nel 2024. Questa alternativa alla Nissan Juke e alla Kia Niro sarà disponibile come modello ibrido plug-in o ibrido a ricarica automatica.

Nuovo design della Toyota C-HR Prologue

L’attuale Toyota C-HR ha già un aspetto piuttosto bizzarro, ma questo nuovo concept Prologue la fa sembrare un po’ scialba. Si può notare l’influenza della Toyota bZ4X e della nuova Prius nel frontale, con una serie di fari a forma di C e un paraurti molto spigoloso.

Il resto dell’auto è ricoperto di pieghe e angoli, quasi come se fosse stato progettato esclusivamente con un righello.

I fan dell’attuale C-HR riconosceranno il profilo laterale. Conserva le dimensioni tozze e la linea sportiva del tetto spiovente.

Toyota ha esteso la verniciatura bicolore opzionale dell’attuale C-HR e ha dato a questo concept una verniciatura a tre colori per evidenziare il design del doppio spoiler, simile a quello che si trova sulla bZ4X.

Motori e motori della nuovo Toyota C-HR Prologue

L’auto di produzione C-HR che si ispirerà a questo concept sarà un modello ibrido plug-in o ibrido-elettrico come l’attuale C-HR. Non ci sono ancora informazioni specifiche su motori e propulsori, ma la versione plug-in potrebbe condividere parti con la Toyota RAV4 plug-in.

Il motore elettrico e la batteria di quell’auto sono in grado di alimentare fino a 74 km in modalità completamente elettrica.

Il C-HR potrebbe essere in grado di spingersi oltre, grazie alle sue dimensioni ridotte.

Toyota C-HR: prezzo e data di uscita

La nuova Toyota C-HR Prologue è solo un concept per ora, quindi non aspettatevi di vederla negli showroom almeno fino al 2024. Per quanto riguarda il prezzo, sarà quasi certamente superiore a quello dell’attuale C-HR.