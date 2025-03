Akio Toyoda prevede un futuro limitato per i veicoli elettrici, ma la casa giapponese non si arrende.

Il futuro dei veicoli elettrici secondo Toyota

Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo al futuro dei veicoli elettrici, affermando che non supereranno mai una quota di mercato del 30%. Questa previsione, sebbene possa sembrare pessimistica, non ferma la casa automobilistica giapponese dal cercare di conquistare una parte significativa di questo mercato in crescita. Con milioni di clienti potenzialmente interessati a veicoli a batteria, Toyota sta preparando il terreno per lanciare nuovi modelli elettrici in Europa.

Nuovi modelli in arrivo entro il 2026

Durante il recente Kenshiki Forum di Bruxelles, Toyota ha presentato una serie di novità, tra cui il C-HR+ e una versione aggiornata della bZ4X. Inoltre, la casa automobilistica ha svelato la piccola Urban Cruiser e una micro car chiamata FT-Me. Sebbene i dettagli sui futuri veicoli elettrici siano ancora scarsi, è quasi certo che uno di essi sarà un pick-up, un segmento che sta guadagnando sempre più attenzione nel mercato elettrico.

Il misterioso pick-up elettrico

Il pick-up elettrico di Toyota, che potrebbe essere una versione di produzione del concept EPU, è stato presentato come un modello medio a cinque posti. Con dimensioni generose, il veicolo misura 5.070 mm di lunghezza, 1.910 mm di larghezza e 1.710 mm di altezza. Sebbene Toyota venda già un Hilux Revo BEV in alcuni mercati, il nuovo modello sembra essere progettato per un pubblico diverso, con una configurazione a doppia cabina che lo distingue dall’Hilux attuale. Inoltre, ci sono voci su un pick-up simile al Tacoma, destinato principalmente al mercato statunitense, ma che potrebbe trovare spazio anche in Europa.

Nuovi SUV elettrici in arrivo

Oltre al pick-up, Toyota sta preparando l’arrivo di due nuovi SUV elettrici, uno dei quali potrebbe essere il Land Cruiser Se, recentemente mostrato come concept. Questo SUV elettrico ha suscitato grande interesse e potrebbe rappresentare un’importante aggiunta alla gamma di veicoli elettrici di Toyota. È interessante notare che, a differenza dei modelli precedenti, questi nuovi veicoli eviteranno il marchio bZ, segnando un cambiamento nella strategia di denominazione della casa automobilistica.

Strategie future di Toyota

Con l’impegno di non utilizzare più la strategia di denominazione “Beyond Zero” per i suoi veicoli elettrici, Toyota sta cercando di rinnovare la propria immagine nel mercato. La casa giapponese è determinata a non rimanere indietro nella corsa verso la mobilità elettrica, nonostante le previsioni di Toyoda. Con una gamma diversificata di modelli in arrivo e una chiara strategia di mercato, Toyota si prepara a competere con altri produttori nel settore dei veicoli elettrici, cercando di attrarre un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’innovazione.