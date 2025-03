Un design moderno e accattivante

Il nuovo Toyota Urban Cruiser 2025 si presenta come un SUV elettrico compatto che promette di rivoluzionare il segmento. Con una lunghezza di 4,23 metri, è leggermente più grande della Yaris Cross, offrendo un passo allungato di 140 mm che migliora notevolmente lo spazio interno. Il design è caratterizzato da linee moderne, fari a LED sottili e una verniciatura bi-tone che conferisce un aspetto elegante e contemporaneo. I cerchi in lega aerodinamici da 18 o 19 pollici completano il look, rendendolo non solo bello ma anche funzionale.

Interni spaziosi e tecnologici

All’interno, il Toyota Urban Cruiser offre un layout innovativo, con un display digitale da 10,25 pollici per il conducente e un touchscreen centrale da 10,1 pollici per l’infotainment. La tecnologia è al centro dell’esperienza di guida, con funzionalità come Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie. Tuttavia, nonostante il look tecnologico, alcuni materiali interni potrebbero deludere, con plastiche dure che non rispecchiano completamente le aspettative di un SUV di questa categoria. I sedili anteriori, sebbene compatti, offrono un comfort sorprendente, simile a quello di un materasso ortopedico.

Prestazioni e autonomia elettrica

Il Toyota Urban Cruiser sarà disponibile in diverse configurazioni di propulsione elettrica, con due pacchi batteria agli ioni di litio-fosfato da 49 kWh e 61 kWh. La versione AWD integra un motore posteriore da 64 CV, garantendo prestazioni elevate e una trazione ottimale. Sebbene Toyota non abbia ancora rilasciato dati ufficiali sulla ricarica, ci si aspetta che il modello possa supportare ricariche rapide fino a 150 kW, permettendo di passare dal 15% al 70% di batteria in circa 30 minuti. Inoltre, per chi effettua ispezioni annuali presso la rete ufficiale, è prevista un’estensione della garanzia sul pacco batterie fino a 10 anni o un milione di chilometri.