Traffico A1 oggi: aggiornamenti su coda tra Fiorenzuola e Fidenza e vie di uscita

Un grave sinistro sull’autostrada A1 ha rallentato fortemente la circolazione nella serata di mercoledì 15 aprile 2026. Lo scontro, avvenuto al km 83+600, ha coinvolto due camion e ha creato una lunga coda nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Sul posto lavorano il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso per gestire la scena e permettere il deflusso del traffico.

La situazione resta dinamica e gli aggiornamenti ufficiali segnalano difficoltà di circolazione nel tratto interessato: al momento il traffico transita su una sola corsia e le code superano i 9 km. Per orientarsi in tempo reale è utile consultare le webcam dei gestori e le app di navigazione che ricalcolano il percorso in base alla congestione.

Situazione attuale e tempistiche

Secondo il bollettino ufficiale delle ore 20:03 del 15/4, si registra una coda di 9 km e il traffico defluisce esclusivamente sulla corsia di sorpasso. Il personale di emergenza è presente per gestire la viabilità e assistere gli occupanti dei veicoli coinvolti. Il dato sulle code è soggetto a variazioni rapide, perciò è consigliabile verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Tempi di percorrenza stimati

I rilievi indicano un tempo medio di percorrenza lungo il tratto critico di circa 59 minuti, con un ritardo stimato di circa 48 minuti rispetto alle condizioni normali. Queste stime tengono conto della sola corsia disponibile e delle operazioni di soccorso; eventuali chiusure o la necessità di rimozione mezzi possono allungare ulteriormente i tempi.

Percorsi alternativi consigliati

Per evitare il tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, si suggerisce di uscire a Fiorenzuola e proseguire sulla SS 9 via Emilia, rientrando in autostrada a Fidenza quando la situazione lo permette. Questa soluzione è l’opzione più diretta per chi viaggia in direzione Bologna e vuole limitare i ritardi legati alla coda.

Alternative per i viaggi più lunghi

Chi proviene da Milano o Varese e ha destinazione Bologna può valutare un percorso più ampio: percorre la A4 Torino – Trieste e, successivamente, la A22 Brennero – Modena. Questo itinerario evita il tratto interessato dall’incidente e può risultare più rapido se le condizioni sulla A1 peggiorano.

Strumenti utili per il monitoraggio

Per aggiornamenti costanti in tempo reale è opportuno sfruttare le risorse ufficiali: le app di navigazione come Google Maps e Waze ricalcolano rapidamente il tragitto in base alle segnalazioni, mentre il servizio CCISS Viaggiare Informati è raggiungibile al numero 1518 e fornisce informazioni h24. Inoltre, i siti dei gestori autostradali offrono webcam live che permettono di valutare dal vivo l’andamento delle code.

Comportamenti e controlli da fare prima di partire

Rimanere fermi in coda per lungo tempo può mettere sotto stress il veicolo: è fondamentale effettuare alcuni controlli preventivi prima di un viaggio. Controllare lo stato delle pastiglie freni, verificare il livello del liquido refrigerante e assicurarsi che le luci siano funzionanti sono operazioni semplici che riducono il rischio di guasti durante le soste.

Precauzioni in caso di emergenza in coda

Se si rimane senza carburante durante la coda, usare le colonnine SOS ai margini dell’autostrada per richiedere assistenza. Ricordare che circolare con una riserva eccessivamente bassa può essere pericoloso e, in casi estremi, sanzionabile qualora si crei intralcio. In presenza di persone ferite o pericolo immediato, contattare subito le forze dell’ordine attraverso i numeri di emergenza.

Rimborsi e pratiche con i gestori

Alcuni gestori, come ASPI, offrono strumenti digitali (ad esempio l’app Free To X) che prevedono forme di rimborso per ritardi dovuti a cantieri programmati; normalmente però i rimborsi non si applicano per ritardi causati da incidenti provocati da terzi. È buona norma consultare le condizioni sul sito del gestore per valutare eventuali interventi amministrativi o richieste di informazione.

In conclusione, la situazione sull’A1 al km 83+600 del 15 aprile 2026 richiede attenzione: controllare le fonti ufficiali, valutare i percorsi alternativi e adottare le precauzioni di sicurezza può ridurre l’impatto del ritardo e migliorare la sicurezza di chi è in viaggio.