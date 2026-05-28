Traffico e viabilità per il ponte del 2 giugno: cosa aspettarsi

Il ponte del 2 giugno potrebbe segnare l'avvio dell'esodo estivo: ecco le aree più critiche, le limitazioni per i mezzi pesanti e le strategie per ridurre i disagi sulla rete stradale e ferroviaria

Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica si profila come il primo vero banco di prova per la mobilità estiva in Italia. Con l’aumento delle temperature e la voglia di vacanza dopo i ponti primaverili, milioni di persone sono pronte a mettersi in viaggio: le stime dei centri di monitoraggio segnalano una forte crescita dei flussi già a partire dalla mattina di venerdì 29 maggio.

Per contenere i disagi, è prevista una serie di interventi coordinati fra gestori autostradali, forze dell’ordine e operatori ferroviari. In questo articolo analizziamo le previsioni di traffico, i provvedimenti di limitazione alla circolazione e le alternative di trasporto consigliate per chi partirà o rientrerà durante il ponte.

Quando e dove aspettarsi i maggiori rallentamenti

Le criticità principali sono previste tra il pomeriggio di venerdì 29 maggio e la mattinata di sabato 30 maggio, con code sulle direttrici in uscita dalle grandi città verso le località balneari e le città d’arte. Le tratte più a rischio includono l’A14 Adriatica, l’A1 nel nodo di Bologna, l’A22 del Brennero, l’A10 e l’A12 in Liguria, oltre all’A2 del Mediterraneo. In queste ore saranno particolarmente affollate anche le statali costiere come la SS16 e la Statale Aurelia.

Fasce orarie da evitare

Per ridurre il rischio di rimanere bloccati, è consigliabile evitare le partenze nel tardo pomeriggio del venerdì e le prime ore del sabato mattina, momenti in cui si concentrano i flussi maggiori. Al contrario, chi può spostarsi con orari flessibili dovrebbe privilegiare le fasce notturne o la tarda mattinata della giornata di sabato, quando i volumi tendono a diminuire.

Misure di controllo e limitazioni alla circolazione

Per agevolare la circolazione, gli enti gestori hanno programmato la sospensione di numerosi cantieri temporanei: resteranno attivi solo gli interventi indispensabili. A supporto della viabilità sarà intensificata la presenza delle forze dell’ordine sia su strada sia con pattuglioni aerei, con controlli mirati sul rispetto dei limiti e sulle infrazioni più pericolose.

Divieti per i mezzi pesanti e verifiche specifiche

Durante il weekend entreranno in vigore le consuete limitazioni per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate: il divieto è stato programmato per sabato 30 maggio (dalle 9 alle 14), domenica 31 maggio (dalle 9 alle 22) e martedì 2 giugno (dalle 7 alle 22). Parallelamente saranno intensificati i controlli contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze, con particolare attenzione alle direttrici turistiche.

Trasporto pubblico e alternative all’auto

Il trasporto ferroviario adotterà un piano di potenziamento per rispondere all’aumento della domanda: sono previste corse aggiuntive sulle direttrici verso le località costiere e le grandi città d’arte. Le compagnie aeree e i servizi di traghetto aumenteranno le frequenze, in particolare per Sardegna e Sicilia, mentre le linee di autobus a lunga percorrenza registrano già un incremento delle prenotazioni.

Quando scegliere il treno o il traghetto

Per evitare i rallentamenti autostradali, il treno rappresenta spesso la soluzione più efficiente per raggiungere la Riviera Adriatica, le città d’arte e molte località liguri e toscane. Chi deve imbarcarsi per le isole maggiori dovrebbe considerare i traghetti con partenza serale o notturna per ridurre il traffico verso i porti.

Consigli pratici per chi viaggia

Al di là delle previsioni, alcune buone pratiche aiutano a rendere il viaggio più sicuro e scorrevole: verificare le condizioni del veicolo prima di partire, pianificare le soste e consultare in tempo reale gli aggiornamenti su Viabilità Italia e le app di traffico. Portare con sé acqua, alimenti leggeri e una power bank può fare la differenza in caso di attesa prolungata.

Infine, è utile ricordare che la scelta di partire in giorni o orari meno affollati contribuisce non solo a ridurre lo stress personale ma anche a distribuire meglio i flussi di traffico, alleggerendo i punti critici lungo le arterie nazionali.