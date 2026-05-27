Rientro di Marc Marquez al Mugello: le condizioni e il programma tv

Marc Marquez annuncia il rientro al Gran Premio d'Italia al Mugello dopo l'intervento al quinto metatarso e alla spalla; il via libera definitivo sarà confermato dai medici del circuito

Il rientro di Marc marquez è ufficiale: dopo i controlli medici il pilota ha annunciato sui canali social la propria intenzione di essere presente al Gran Premio d’Italia al Mugello. Il responso ottenuto oggi ha permesso a Marquez di organizzare la partenza verso la Toscana. Come da prassi, però, il passaggio finale sarà il controllo dei medici del circuito previsto nella mattinata precedente alla prima sessione in pista.

Il quadro clinico e gli interventi

La sequenza degli eventi che ha portato al periodo di stop risale alla caduta nella Sprint di Le Mans, dove Marquez ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Per risolvere la situazione è stato sottoposto a un intervento chirurgico eseguito il 10 maggio, giornata da ricordare nelle note cliniche della squadra. In aggiunta l’atleta aveva già subito un intervento alla spalla destra per un problema pregresso, trattato contestualmente per massimizzare il recupero.

Il via libera e la valutazione finale

Dopo l’ultimo controllo i medici hanno dato il permesso a Marquez di muoversi verso il Mugello, ma la presenza in griglia dipende dalla valutazione che i sanitari del circuito effettueranno giovedì mattina. Questo passaggio è fondamentale: il protocollo sanitario della MotoGP prevede un’ulteriore verifica per attestare l’idoneità alla guida e garantire la sicurezza del pilota e degli altri partecipanti.

Impatto sulla classifica e obiettivi sportivi

Prima dell’infortunio Marquez era una presenza di rilievo nel gruppo di testa; al momento della comunicazione è in nona posizione nella classifica piloti con 57 punti, a 85 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi. L’obiettivo sportivo al rientro sarà ovviamente cercare di recuperare terreno in campionato, sfruttando la pista dove ha già dimostrato di poter competere per il successo.

Avversari e contesto del campionato

Il mondiale è molto combattuto: Bezzecchi guida la graduatoria seguito da avversari come Jorge Martin e piloti emergenti che stanno interpretando bene la stagione, fra cui Fabio Di Giannantonio, reduce da un podio a Le Mans. Nel box Ducati il rientro di Marquez sarà osservato con attenzione anche alla luce delle performance di Pecco Bagnaia, che negli ultimi appuntamenti ha trovato continuità e risultati importanti.

Il Gran Premio d’Italia al Mugello: programma e informazioni pratiche

Il Gran Premio Brembo d’Italia è in calendario dal 29 al 31 maggio 2026 sull’Autodromo Internazionale del Mugello, pista di 5.245 metri con 15 curve e un lunghissimo rettilineo che favorisce le scie e i sorpassi in entrata di staccata. Il tracciato, nelle colline a nord-est di Firenze, è noto per i suoi saliscendi e per l’ampia varietà di punti di sorpasso, elemento che lo rende sempre spettacolare per i tifosi e impegnativo per i team.

Copertura televisiva e dirette

La copertura dell’evento è assicurata da Sky Sport MotoGP e in streaming su Now, con trasmissioni live per tutte le sessioni principali. In chiaro, su TV8, saranno trasmesse in diretta le qualifiche, la Sprint del sabato e le gare della domenica, compresa la gara della MotoGP prevista alle ore 14:00. Per gli appassionati è un weekend da non perdere, sia per il valore storico dell’appuntamento che per l’alta qualità tecnica del tracciato.

Altre assenze e sostituzioni da monitorare

Il Mugello presenterà alcune novità di lineup: Alex Marquez sarà assente per infortunio e al suo posto è stato annunciato il collaudatore Michele Pirro. Anche Johann Zarco non sarà della partita a causa di una rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Questi movimenti possono condizionare le strategie dei team e l’equilibrio delle gare, offrendo opportunità a piloti come Pedro Acosta e agli italiani di casa, fra cui Franco Morbidelli, Luca Marini ed Enea Bastianini, di mettersi in mostra davanti al pubblico locale.

In conclusione, se il controllo medico di giovedì mattina confermerà l’idoneità, la presenza di Marc Marquez al Mugello sarà uno degli eventi più attesi del fine settimana, con impatto sia sulle ambizioni personali del pilota sia sulle dinamiche di campionato.