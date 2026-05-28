Navette per il Motomondiale al Mugello: orari, partenze e consigli pratici

L’arrivo del Motomondiale al Mugello Circuit comporta un aumento significativo del traffico e per questo motivo sono stati predisposti servizi di collegamento dedicati. Navette straordinarie sono attive in corrispondenza delle giornate clou dell’evento per agevolare lo spostamento dal treno fino al punto più vicino raggiungibile del circuito, riducendo la necessità di usare l’auto privata e alleggerendo la viabilità locale.

Il servizio è organizzato da Autolinee Toscane in collaborazione con la Regione Toscana. Le informazioni ufficiali, compresi aggiornamenti su deviazioni e avvisi dell’ultimo minuto, sono pubblicate sul sito istituzionale e disponibili anche tramite l’applicazione dedicata.

Orari e punti di partenza delle navette

Le corse partiranno dalle stazioni ferroviarie di Borgo San Lorenzo e di San Piero a Sieve e raggiungeranno il punto più vicino raggiungibile del circuito. Per il weekend dell’evento le finestre operative sono state stabilite con attenzione ai picchi di arrivo: sabato 30 maggio il servizio è attivo dalle 8:00 alle 20:00, con prolungamento fino alle 22:00 per le corse in partenza da San Piero a Sieve; domenica 31 maggio le corse circolano dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Questi orari sono stati pensati per coprire gli ingressi e le uscite principali legate alle sessioni e alla gara.

Tipi di collegamento e caratteristiche

I collegamenti sono pensati come servizio complementare alla rete ferroviaria: significa che le navette integrano gli arrivi dei treni, agevolando l’ultimo tratto verso il circuito. I punti di raccolta e le fermate sono organizzati per gestire flussi elevati di pubblico, ma il tempo di trasferimento può variare in base alla congestione stradale nei pressi dei varchi di accesso.

Tempi di percorrenza e possibili ritardi

È opportuno considerare che i trasferimenti potrebbero subire ritardi a causa della straordinaria affluenza prevista sulle arterie di accesso al Mugello. La pianificazione delle corse tiene conto di margini operativi, tuttavia in caso di picchi di traffico è probabile che i tempi di attesa e di percorrenza aumentino. Per questo motivo si consiglia di presentarsi con anticipo alla stazione di partenza e di consultare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

Consigli pratici per ridurre i disagi

Per minimizzare attese e imprevisti, verificare gli orari dei treni in coincidenza con le corse delle navette, arrivare con un margine di tempo di sicurezza e seguire le indicazioni del personale sul posto. Portare con sé documenti e biglietti digitali facilita l’accesso e velocizza le procedure. Ricordare che i percorsi pedonali e le aree di imbarco possono essere soggette a code durante le fasi di ingresso e deflusso dal circuito.

Informazioni ufficiali e contatti utili

Per tutti i dettagli relativi a percorsi, orari aggiornati e possibili variazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul portale di Autolinee Toscane all’indirizzo https://www.at-bus.it/it/scopri/novita/servizio/motomondiale-2026-navette-gratuite-mugello-circuit. L’app at bus offre lo stesso contenuto e il travel planner per progettare il viaggio. In caso di necessità il numero verde è 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).

Canali social e ulteriori risorse

Autolinee Toscane pubblica aggiornamenti anche sui canali social: X @AT_Informa e la pagina Facebook Autolinee Toscane. Sul sito è disponibile una sezione FAQ che risponde alle domande più frequenti su deviazioni, biglietti e servizi speciali. Consultare queste fonti prima della partenza aiuta a evitare sorprese e a scegliere la soluzione di viaggio più comoda.