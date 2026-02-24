Traffico sulla A1: scontro tra camion provoca 6 km di coda in direzione Firenze

Sulla A1, tra il bivio con l'A14 e Sasso Marconi, due mezzi pesanti si sono scontrati al km 202: si registrano 6 km di coda in direzione Firenze e la polizia stradale consiglia percorsi alternativi

Incidente sull’A1: un sinistro ha provocato rallentamenti nel tratto tra il bivio per l’A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi, nei pressi del km 202. Secondo le informazioni ufficiali raccolte il 23/02/, lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti. Per motivi di sicurezza il traffico procede temporaneamente su una sola corsia, con una coda segnalata di circa 6 km in direzione Firenze. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la viabilità e valutare eventuali provvedimenti di chiusura parziale.

Come si è sviluppata la situazione e stato del traffico

Dopo l’intervento delle autorità sul posto, il sinistro ha coinvolto due camion causando inizialmente l’intralcio totale della carreggiata. Successivamente è stata disposta la liberazione parziale della sede stradale e la circolazione è transitata su una corsia unica. Tale condizione ha provocato una coda di 6 km in direzione Firenze, con rallentamenti significativi per i veicoli diretti verso il centro-nord. Sul posto operano il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e le squadre di soccorso per la gestione della viabilità e l’assistenza ai coinvolti.

Impatto sulla viabilità e flusso dei veicoli

Dalle operazioni coordinate di Autostrade per l’Italia, polizia stradale e squadre di soccorso deriva la gestione della viabilità e l’assistenza ai coinvolti. La presenza di un’unica corsia disponibile ha generato un effetto collo di bottiglia, tipico nelle tratte ad elevato traffico in seguito a incidenti. Le operazioni di messa in sicurezza e il trasferimento dei mezzi incidentati verso le aree di emergenza sono tuttora in corso. È probabile un miglioramento progressivo della circolazione solo dopo la rimozione completa dei veicoli coinvolti. Le autorità locali indicano prudenza e il rispetto della segnaletica temporanea e delle istruzioni del personale presente sul posto.

Percorsi alternativi consigliati

In continuità con le indicazioni sulle condizioni della circolazione, la polizia stradale e Autostrade per l’Italia hanno indicato agli automobilisti diretti verso Firenze di uscire a Bologna Casalecchio. Si raccomanda di percorrere il raccordo di Casalecchio e utilizzare la viabilità ordinaria fino al rientro in autostrada a Sasso Marconi.

Questa soluzione consente di evitare il tratto congestionato e di ridurre i tempi di attesa. Le autorità locali sottolineano l’importanza di rispettare la segnaletica temporanea e le istruzioni del personale presente sul posto per garantire la sicurezza e la regolarità del traffico.

Soluzioni per chi percorre lunghe distanze

Per i viaggi di lunga percorrenza, in particolare quelli provenienti da sud, può risultare vantaggioso valutare itinerari alternativi più lunghi ma meno soggetti a congestione. Dal punto di vista tecnico, l’uscita a Valdichiana e il raccordo SS326 (Siena-Bettolle) rappresentano opzioni frequentemente consigliate in caso di chiusure o code prolungate vicino all’area fiorentina. I percorsi alternativi riducono il rischio di ritardi prolungati, pur aumentando i chilometri percorsi. Raccordo Siena-Bettolle indica il collegamento stradale che bypassa l’autostrada in corrispondenza della Valdichiana. Le scelte devono però basarsi sullo stato reale del traffico e sulle informazioni aggiornate fornite dalle autorità competenti e dalla viabilità in tempo reale.

Presenza dei soccorsi e informazioni utili per gli automobilisti

In seguito agli eventi segnalati, sul posto operano mezzi di soccorso e pattuglie della polizia stradale, che coordinano la gestione della scena e la sicurezza degli operatori. Il personale di Autostrade per l’Italia ha predisposto la segnaletica mobile e coordina le operazioni per il ripristino della normale circolazione. Non risultano al momento notizie di feriti gravi; le verifiche proseguono da parte delle squadre intervenute per accertare le condizioni dei conducenti e consentire lo sgombero della carreggiata. Gli automobilisti sono invitati a modulare la velocità in funzione del traffico e delle indicazioni della segnaletica.

Consigli pratici per chi si trova in zona

Gli automobilisti devono modulare la velocità in funzione del traffico e delle indicazioni della segnaletica. È opportuno ridurre la velocità, mantenere la distanza di sicurezza e favorire il passaggio dei mezzi di soccorso. Queste misure consentono alle squadre di intervento di operare in sicurezza e limitano il rischio di incidenti secondari. Per aggiornamenti in tempo reale è consigliabile consultare i canali ufficiali di Autostrade per l’Italia e i bollettini della polizia stradale.

Le autorità invitano a rispettare la segnaletica temporanea e a seguire le deviazioni indicate quando necessario. La situazione resta in evoluzione ma le prime stime indicano un miglioramento del deflusso non appena saranno completate le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati. Il ripristino della normale circolazione avverrà progressivamente sulle corsie disponibili.