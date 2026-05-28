Trasporti per il Motomondiale al Mugello: guida alle navette e ai treni speciali

Autolinee Toscane e Regione Toscana hanno organizzato navette gratuite da Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve per il Motomondiale al Mugello il 30 e 31 maggio 2026: orari, collegamenti ferroviari e consigli pratici per gli spettatori

In vista del Motomondiale che si svolge al Mugello Circuit il 30 e 31 maggio 2026, sono stati attivati servizi di trasporto pubblico supplementari per facilitare l’afflusso degli spettatori. L’iniziativa, promossa da Autolinee Toscane in collaborazione con la Regione Toscana, mira a ridurre il traffico privato e a rendere più fluido l’accesso all’impianto di Scarperia.

Questa guida riassume gli orari, i punti di partenza e le indicazioni utili per chi intende raggiungere il circuito in bus o in treno, con consigli per minimizzare i tempi di attesa e gli imprevisti legati all’elevata affluenza.

Navette straordinarie: punti di partenza e orari

Per il weekend della gara sono state messe a disposizione navette dedicate che collegano le stazioni ferroviarie di Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve al punto più vicino raggiungibile del Mugello Circuit. Il servizio è pensato per agevolare gli spostamenti da e per il circuito senza utilizzare il veicolo privato, favorendo una gestione più sostenibile della mobilità durante l’evento.

Orari dettagliati

Le corse delle navette avranno i seguenti orari: sabato 30 maggio funzionamento dalle 8:00 alle 20:00, con estensione fino alle 22:00 per i collegamenti da e per San Piero a Sieve. Domenica 31 maggio, giorno della gara, le navette saranno attive dalle 8:00 alle 13:00 e riprenderanno dalle 15:00 alle 20:00. È importante considerare che i tempi di percorrenza potrebbero aumentare per via della notevole affluenza sulle strade di accesso.

Integrazione con il servizio ferroviario

Oltre ai bus, anche il trasporto su rotaia viene potenziato: Trenitalia ha previsto corse straordinarie e un incremento dei posti sui treni diretti a Borgo San Lorenzo da Firenze e da Faenza. L’obiettivo è di distribuire il flusso di arrivo sul territorio e ridurre i colli di bottiglia vicino al circuito.

Treni speciali e consigli per i viaggiatori

Tra le misure previste figura un treno straordinario che partirà da Borgo San Lorenzo sabato 30 maggio alle 18:06 con destinazione Firenze Santa Maria Novella, pensato in particolare per chi partecipa alla Sprint Race. Trenitalia raccomanda di acquistare in anticipo il biglietto di ritorno e ricorda che l’accesso ai convogli è consentito solo con titolo di viaggio valido.

Indicazioni pratiche e raccomandazioni

Chi intende utilizzare le navette o i treni speciali dovrebbe prevedere margini di tempo extra: la forte presenza di pubblico può causare rallentamenti sia sulle strade che nelle aree di imbarco. Portare con sé il biglietto del treno stampato o sullo smartphone e consultare le app ufficiali per aggiornamenti in tempo reale può evitare problemi dell’ultimo minuto.

Alternative e sostenibilità

Per chi cerca alternative, è utile valutare parcheggi scambiatori collegati con i servizi navetta o considerare car pooling organizzati: l’uso del trasporto pubblico collettivo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e la congestione nei pressi del circuito, oltre a semplificare le procedure di accesso.

Dove trovare informazioni aggiornate

Tutti i dettagli su percorsi, fermate e orari sono consultabili sul sito ufficiale di Autolinee Toscane e sui canali di Trenitalia. Sono inoltre attivi canali social e numeri di assistenza per comunicazioni in tempo reale: prima di partire è consigliabile verificare eventuali aggiornamenti o modifiche all’ultimo minuto.

In sintesi, per il fine settimana del 30 e 31 maggio 2026 il potenziamento dei servizi su gomma e ferro offre soluzioni pratiche per raggiungere il Mugello Circuit. Organizzarsi per tempo e preferire le corse dedicate può trasformare un viaggio affollato in uno spostamento più comodo e sostenibile.