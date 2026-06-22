Tre incidenti stradali gravi: due giovani motociclisti e un centauro deceduti tra Pomezia, Pordenone e Cesate

Tre incidenti stradali distinti hanno provocato tre morti: a Pomezia un 16enne su Aprilia, a Prata di Pordenone un 18enne e a Cesate un 45enne investito da un camion; le forze dell'ordine stanno ricostruendo le dinamiche.

Nelle ultime giornate tre incidenti stradali distinti in tre province diverse si sono conclusi con esiti tragici: un ragazzo di 16 anni è deceduto a Pomezia, un giovane di 18 anni ha perso la vita sulla Pordenone-Oderzo e un centauro di 45 anni è morto a Cesate. In ciascun caso sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per i rilievi, con accertamenti in corso per chiarire dinamiche e responsabilità.

Gli episodi hanno coinvolto veicoli differenti — motociclette, un’autovettura e un mezzo pesante — e investono nuovamente il tema della sicurezza sulle strade. In ognuno dei tre sinistri sono state attivate le procedure di verifica, inclusi i test sui conducenti quando ritenuto necessario, mentre le vittime sono state trasportate in struttura sanitaria o rinvenute sul posto dai soccorritori.

Incidente a Pomezia: Aprilia 125 travolta da una BMW, muore un 16enne

La notte tra il 20 e il 21 giugno 2026, poco dopo mezzanotte, un grave scontro è avvenuto all’incrocio tra via del Mare e via di Val Fiorita a Pomezia. Un ragazzo di 16 anni, in sella a un’Aprilia 125 è stato investito da una BMW guidata da un ventenne, che è rimasto illeso. La vittima è stata trasferita dal 118 alla clinica Sant’Anna di Pomezia, dove è deceduta nonostante le cure. Un altro centauro di 53 anni, coinvolto nello stesso impatto, ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica.

Gli inquirenti, rappresentati dai carabinieri intervenuti sul luogo, hanno avviato i rilievi e gli accertamenti del caso. Il conducente dell’automobile è stato sottoposto ai test di rito; gli esiti e le ulteriori verifiche potrebbero portare a ipotesi di reato, tra cui l’accertamento di responsabilità e la possibilità di contestare il reato di omicidio stradale in relazione alla morte del minore.

Pordenone-Oderzo: scontro tra Fiat Qubo e moto, morto un 18enne a Prata di Pordenone

Nel pomeriggio del 21 giugno 2026, sulla strada statale Pordenone-Oderzo, davanti alla stazione di servizio IP nella frazione di Villanova a Prata di Pordenone, si è verificato uno scontro tra un’automobile, un Fiat Qubo e una motocicletta. Il conducente della moto, un ragazzo di 18 anni originario di Ceggia, è stato sbalzato dalla sella e soccorso dai presenti e dagli operatori sanitari, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito positivo.

I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto: l’intervento medico ha incluso manovre di rianimazione che però non sono bastate a salvare il giovane motociclista. Le autorità locali hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’impatto, verificando anche eventuali responsabilità del conducente dell’auto e le condizioni della carreggiata al momento dell’incidente.

Cesate (Milano): centauro di 45 anni travolto da un camion in via XII Strada

Il 17 giugno 2026 a Cesate, poco dopo le dieci del mattino, una collisione tra una moto e un mezzo pesante in via XII Strada ha avuto esiti fatali per un centauro di 45 anni che percorreva la strada in direzione di Garbagnate Milanese. Secondo quanto rilevato dalla polizia locale intervenuta, il motociclista è stato urtato dal camion e successivamente travolto dal mezzo, che pare non si sia accorto dell’impatto.

I soccorritori giunti sul posto — ambulanza, automedica e vigili del fuoco — hanno trovato una scena drammatica e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Il conducente del camion, un uomo di 56 anni, è stato colto da shock ed è stato assistito dai sanitari senza necessità di ricovero. La polizia locale ha eseguito i rilievi e sta ascoltando testimoni per chiarire come sia avvenuto l’urto e se vi siano responsabilità penali o amministrative.

Rilievi e possibili sviluppi giudiziari

In tutti e tre i casi gli organi di polizia stradale e i carabinieri hanno proceduto con rilievi tecnici e raccolta di testimonianze per ricostruire le dinamiche. L’uso di test tossicologici o alcolimetrici, la verifica delle condizioni dei veicoli e l’analisi dei tracciati sono elementi che entreranno nelle indagini. L’ipotesi di procedure giudiziarie, in particolare nei casi con esiti mortali, non è esclusa e verrà valutata alla luce degli accertamenti.

Questi incidenti mettono in luce ancora una volta i rischi legati alla convivenza tra veicoli leggeri, motocicli e mezzi pesanti sulle strade urbane e extraurbane, e sollevano interrogativi sulle misure di prevenzione, visibilità e rispetto dei limiti che le autorità competenti stanno indagando caso per caso.