Dopo una recente partnership con Breitling, per il quale il produttore ha sviluppato una Speed Twin e un esclusivo orologio Breitling Top Time, ecco a voi la nuova Triumph Bonneville T120. Quest’ultima creatura è stata rivisitata nel corso di una collaborazione con Gibson.

Triumph Bonneville T120 x Gibson: per una buona causa

Il Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), un evento motociclistico globale che raccoglie consapevolezza e fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e per i programmi di salute mentale degli uomini, è il momento in cui Triumph e Gibson si sono unite. Come il Breitling Speed Twin, è il turno della Triumph Bonneville T120, uscita per la prima volta nel 1959. La roadster britannica è vestita con l’iconica finitura ‘sunburst’ delle chitarre Gibson Les Paul, con bordi scuri che si schiariscono al centro del corpo.

La vernice del collo della chitarra sul serbatoio, i badge Gibson 1959 Legends sull’alternatore e sui parafanghi, e un sedile in pelle personalizzato ricamato e cucito percorrono questa edizione limitata. Estremamente limitata, infatti, poiché saranno prodotte solo una moto e una chitarra… per la persona che raccoglierà più soldi per la DGR.

Chitarra abbinata

Per quanto riguarda la Gibson Les Paul Standard 1959 (il cui primo modello fu lanciato lo stesso anno della Bonneville), ha un battipenna decorato con tubature in un cenno alle alette di raffreddamento del motore della Bonneville. Comprende un’esclusiva copertura del truss-rod (sul lato della paletta) e una piastra commemorativa sul retro. Una finitura e accessori molto belli per una delle chitarre elettriche più famose della storia della musica!

Per il resto, la Triumph 1200 Bonneville T120 ha tutte le caratteristiche tecniche del modello standard, spinta da un bicilindrico parallelo da 80 CV all’interno di un telaio tubolare a doppia culla in acciaio.

Performance classica con stile rock’n’roll!

La Triumph Bonneville Gibson 1959 Legends in breve