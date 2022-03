Triumph Speed Twin x Breitling: le caratteristiche

Dopo la recente Tiger 900 trail bike con una speciale livrea 007 per l’uscita dell’ultimo film di James Bond, la Breitling Speed Twin è ora disponibile. L’edizione numerata della Speed Twin presenta il suo classico look senza tempo, con una livrea blu e un gessato, entrambi ispirati all’iconico “Polychromatic Blue” metallizzato della Triumph Thunderbird degli anni ’50.

270 unità, non una in più

Per il resto, la Triumph Speed Twin Breitling ottiene una sella in pelle con cuciture e perforazioni, fondi del contatore in stile cronografo Breitling, così come il logo del marchio svizzero sparso sulla sella, sul serbatoio, ma anche lavorato sugli alloggiamenti dell’alternatore e sulla frizione. Al centro del manubrio, una piccola targhetta numerata “Breitling Edition”, per questa edizione limitata a 270 esemplari, si riferisce alla fasatura a 270° del bicilindrico parallelo inglese.

Triumph Speed Twin Breitling: i dettagli

Sotto questa livrea esclusiva, il Triumph Speed Twin mantiene tutti i miglioramenti tecnici che sono arrivati con il modello 2021. Il motore Euro 5, 100 cavalli e 112 Nm di coppia sono tutti presenti. Anche gli ammortizzatori posteriori Öhlins completamente regolabili con molle nere (una specificità del modello Breitling) fanno parte del pacchetto.

La moto è offerta con un orologio corrispondente Breitling Top Time (quadrante in acciaio blu, cinturino in pelle traforata, loghi di entrambe le marche).

Il modello, riservato agli acquirenti del Breitling Speed Twin, ha la particolarità di esibire lo stesso numero di serie della moto – perfetto per gli amanti dei numeri corrispondenti.

Per quanto riguarda coloro che non intendono acquistare l’intero set (24.290 €), sarà ancora possibile optare per la versione “general public” dell’orologio, disponibile per tutti.

La Triumph Speed Twin in breve