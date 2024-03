Suzuki Hayabusa 2023: prezzo, velocità massima e scheda tecnica

La grande moto sportiva Suzuki Hayabusa non cambia nulla per il 2023, ma riceve tre nuove livree che la distinguono dagli anni precedenti. La Suzuki Hayabusa (che significa “falco pellegrino”) è solo la seconda moto di serie ad aver superato i 300 km/h, dopo una certa Honda CBR 1100 XX Superblackbird.

Per la cronaca, il falco pellegrino è in grado di raggiungere una velocità di 300 km/h in picchiata, il che lo rende l’uccello più veloce del regno animale. Per il 2023, la Suzuki GSX 1300 R (nome completo) rimane invariata e si limita ad ampliare il suo guardaroba.

Suzuki Hayabusa 2023: scheda tecnica e velocità massima

Stessa forma, nuovi colori

La Suzuki Hayabusa ha una lunga storia di icona motociclistica. Al di là del suo look atipico e imponente, di cui Suzuki ha conservato il DNA nel corso dei decenni, è una moto che rappresenta un certo eccesso. Un vero e proprio missile terra-terra. Non è quindi una grande sorpresa che Suzuki mantenga l’ultima generazione, introdotta nel 2021, come propria. La stessa silhouette sinuosa, lo stesso look mezzo muscoloso e mezzo modellato.

L’unica differenza è che la “Buzzard” – per gli amici – sarà ora offerta in tre nuovi colori: Pearl Virgo Blue / Pearl Brilliant White, Glass Sparkle Black / Metallic Mat Black N°2 e Metallica Thudner Grey / Candy Daring Red.

Non c’è dubbio, il reparto marketing sa ancora come divertirsi con i codici colore. Tre livree tutte molto riuscite per i nostri gusti, anche se non particolarmente originali, in ogni caso molto inferiori all’edizione speciale Bol d’Or nero e oro lanciata nell’ottobre 2022. Una nota importante: il coprisella mostrato nelle foto è disponibile come optional, in quanto il modello standard è dotato di sella passeggero con maniglie.

Prestazioni

La Suzuki GSX 1300 R Hayabusa ha lo stesso design del modello di terza generazione lanciato nel 2021. Il motore è un grosso 4 cilindri in linea da 1.340 cc con 190 CV e 150 Nm di coppia. Il tachimetro sale a 299 km/h, per cui è possibile vedere quanto si spinge in alto. Solo in pista, ovviamente. Tutte le tecnologie della Buse III sono presenti: modalità di guida, cambio per la guida in salita e in discesa, unità inerziale, controllo di trazione a 10 fasi, anti-wheeling a 10 fasi, launch control a 3 fasi, limitatore di velocità (come in un’auto), cruise control attivo da 31 a 200 km/h, frenata combinata anteriore/posteriore con ABS in curva, assistenza alla partenza in salita e, naturalmente, tutte le luci a LED dall’anteriore al posteriore.

Non ci sono ancora sospensioni controllate in vista, la Falcon mantiene la forcella a steli rovesciati da 43 mm e il monoammortizzatore, entrambi KYB. I cerchi da 17″ sono dotati di doppi dischi da 320 mm all’anteriore, con pinze Brembo Stylema a 4 pistoncini. Non cambia nemmeno la strumentazione, che presenta ancora contatori ad ago (anche se non all’avanguardia, è fedele al modello originale), ma con un piccolo schermo TFT centrale per visualizzare alcune delle informazioni digitali. Quale colore preferite?

Il prezzo

Il costo della Suzuki Hayabusa 2023 è di 20.790 euro.

