Honda Hornet 2023: prezzo e velocità massima

La Honda Hornet 2023 torna con una serie di novità interessanti. Hornet è un nome che i motociclisti non hanno dimenticato, anche se questa iconica roadster Honda degli anni 2000 è scomparsa dai radar quasi dieci anni fa. Così, quando la Casa giapponese ha annunciato, alla fine del 2022, che la Hornet sarebbe risorta dalle sue ceneri, i suoi fan si sono entusiasmati… prima di rimanere delusi! Vediamo prezzo e velocità massima della Honda Hornet 2023.

Honda Hornet 2023: velocità massima, design, motori, prestazioni

Certo, dividendo per due il numero dei cilindri, questa “750” appare subito più sottile. Solo la maggiore larghezza del radiatore indica che non si tratta di una CB 500. Ma l’essenziale è altrove e sta nel cuore di questa Hornet 2023. Il bicilindrico da 750 cc non ha nulla a che vedere con l’X-ADV o il Forza. Il nuovo motore è molto più potente e sviluppa 92 CV e arriva ad una velocità massima di 205 km/h. Soprattutto, la fasatura a 270° e il disordine volontario installato da Honda nell’accensione gli conferiscono un nuovo temperamento. Tanto più che, per firmare questa nuovissima architettura del motore, il costruttore giapponese ha puntato molto sui doppi tubi di scarico raggruppati in un unico silenziatore.

Ben installati sulla moto, su una sella sorprendentemente morbida e senza avere le gambe troppo ripiegate, “cadiamo” la prima e ci precipitiamo al manubrio con curiosità. Da buona Honda, la moto giapponese dà l’impressione di essere la vostra compagna già da sei mesi. Frizione progressiva, selezione precisa del cambio, guida istintiva, ci si dimentica di tutto e si guida tanto più facilmente perché se il suo suono è evocativo, il bicilindrico mostra una benevola flessibilità ai bassi regimi. Al minimo, non si blocca mai e riprende sempre con l’acceleratore. Abbastanza per affrontare senza problemi le fatiche quotidiane.

Più grezzo e meno asettico degli altri motori Honda, questo propulsore ha persino qualche accenno al bicilindrico KTM.

Prezzo

Dopo aver visto caratteristiche e velocità massima della Honda Hornet 2023, è giunta l’ora di scoprire il prezzo di 7.990 euro.

LEGGI ANCHE: