La casa inglese Triumph si prepara al lancio il prossimo anno della sua Scrambler 400x, in questo articolo maggiori dettagli relativi a questo modello che promette di essere una delle maggiori attrattive del mercato motociclistico del prossimo anno.

Triumph Scrambler 400x: velocità massima, dimensioni e caratteristiche

Il motore da 398,15 cc monocilindrico a 4 tempi dotato di raffreddamento a liquido con una distribuzione a bialbero è in grado di erogare una potenza di 40 cavalli ad 8.000 giri/minuto ed una coppia massima di 38 Nm a 6.500 giri/minuto.

Il telaio è un misto trave in acciaio con telaietto posteriore imbullonato. La sospensione anteriore è dotata di una forcella a steli rovesciati big piston da 43 mm.

Al posteriore c’è un monoammortizzatore a gas con serbatoio separato e regolazione del precarico. L’escursione massima di entrambe le sospensioni è di 150 mm.

I freni sono entrambi a disco, il diametro dell’anteriore è di 320 mm mentre il posteriore è di 230. Le ruote hanno misure rispettivamente di 19 pollici all’anteriore e di 17 al posteriore.

La velocità massima che la moto è in grado di raggiungere è di circa 150 km/h. Un valore buono per poterla utilizzare anche per i viaggi autostradali anche se il massimo lo offre nei percorsi misti ed anche nel traffico cittadino dove si divincola agevolmente.

Il prezzo della moto

Il prezzo della Triumph Scrambler 400x 2024 non è ancora stato annunciato dalla casa inglese, anche se i rumors relativamente al mercato italiano potrebbero far ipotizzare una cifra che oscilla da un minimo di 6.500 euro ad un massimo di 7.500.

Trattandosi di una moto nuova è un ottimo prezzo per un veicolo che si adatta a svariate condizioni e permette un ottimo comfort di marcia.