Come risparmiare sull’assicurazione moto online

Chi possiede una moto sa quanto il costo dell’assicurazione del proprio veicolo possa rappresentare una voce di spesa importante. Per risparmiare sull’assicurazione moto una strategia utile può essere quella di fare una ricerca online riguardo i costi e le possibili coperture incluse nella polizza.

La RC moto è un tipo di copertura assicurativa obbligatoria riguardante, come da sigla, la Responsabilità Civile, che copre i danni materiali e fisici causati a terzi in seguito a un sinistro in cui sia coinvolta la propria moto: tutti i veicoli a due ruote in circolazione in Italia devono possederne una.

Oltre a questa, si può valutare di aggiungere altre coperture assicurative, vediamo quali.

Coperture accessorie

Nella scelta delle opzioni che si possono aggiungere per personalizzare la propria polizza assicurativa è necessario pensare in base alle proprie esigenze. Un aspetto da considerare infatti è che la RC moto copre solo i danni verso terzi, lasciando scoperti sia la persona che il veicolo.

Ecco alcune delle garanzie accessorie più comuni disponibili per l’assicurazione moto:

Kasko: la garanzia kasko, nota anche come collisione, copre i danni alla propria moto causati da collisione con altri veicoli o oggetti, anche nel caso che l’incidente sia a causa di una negligenza dell’intestatario.

Kasko abbigliamento: copre i danni all’abbigliamento e al casco a seguito di un sinistro.

Furto e incendio: questa garanzia copre la perdita o il danneggiamento del veicolo a seguito di furto o incendio.

Assistenza stradale: questo tipo di garanzia fornisce assistenza e servizi di soccorso nel caso di guasto della moto sulla strada, come il traino del veicolo in un’officina o il soccorso stradale in caso di foratura di una gomma o batteria scarica.

Infortuni del conducente: questa garanzia copre le lesioni personali subite dal conducente in seguito a un incidente, indipendentemente da chi sia responsabile dell’incidente.

Atti vandalici: questa garanzia copre i danni subiti dalla propria moto a causa di atti di vandalismo.

Tutela legale: questo tipo di copertura garantisce l’assistenza gratuita di un avvocato per la difesa civile e penale in seguito a sinistri e copre le spese di consulenza e assistenza legale.

È importante ricordare che le garanzie accessorie possono variare a seconda della compagnia assicurativa e delle specifiche della polizza. Accertarsi sempre di leggere con attenzione i termini e le condizioni della polizza e di consultare la compagnia assicurativa per comprendere quali garanzie accessorie sono disponibili.

Vantaggi e promozioni

Alcune compagnie assicurative permettono di risparmiare tramite l’installazione di una scatola nera, in grado di monitorare aspetti come la condotta di guida e di ricostruire la dinamica di un eventuale incidente, per una maggiore tutela contro le frodi e i comportamenti a rischio.

L’installazione di questo congegno permette di risparmiare fino al 30% sulla tariffa RC moto, oltre alla possibilità di localizzare la moto in caso di furto grazie al localizzatore GPS incorporato.

Un altro possibile vantaggio è quello legato alla possibilità di sospendere la copertura assicurativa per un periodo di uno o più mesi, nel caso che per un certo periodo non si abbia necessità di utilizzare la moto, che dovrà comunque sostare in un garage o in un’area privata.